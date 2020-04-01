Пьяный волгоградец на «Приоре» протаранил дерево

1 Апр 2020 2020-04-01T09:28:37+03:00

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Авария в Иловлинском районе произошла на 16 километре сельской дороги между хутором Ширяевским и селом Лог 31 марта. 37-летний водитель после общения с друзьями будучи весьма нетрезвым решил на машине вернутся домой. Отговорить его не смогли. Он сел за руль пьяным. За что и поплатился. Он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Мужчина получил множественные травмы. «Скорая» доставила его в Иловлинскую ЦРБ. После того, как он выпишется из больницы, ему предстоит ответить за состояние алкогольного опьянения за рулем.

В Камышинском районе в кювет угодил 73-летний дедушка на мопеде «Дельта». Пенсионер не справился с управлением, съехал с дороги и свалился с мопеда. Ему предстоит длительное лечение.

Напоминаем, что с сегодняшнего дня, 1 апреля, из-за эпидемии коронавируса вводится режим самоизоляции. Передвигаться на автомобилях можно только на работу, для получения экстренной помощи. Если вы просто решили доехать до гипермаркета в другом районе и вас остановили полицейские, на вас составят протокол. Штрафы за нарушение режима самоизоляции – огромные. До 40 тысяч рублей для физических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU