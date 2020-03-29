2020-03-29T18:18:04+03:00
Общество

Подполковника Сергея Забеднова похоронят 30 марта

Он умер в Волгограде после продолжительной болезни
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Прощание состоится 30 марта. Фото: Волгоградское отделение ДОСААФПрощание состоится 30 марта. Фото: Волгоградское отделение ДОСААФ
Изменить размер текста:

29 марта стало известно, что после продолжительной болезни умер летчик-инструктор 1 класса, общественник, подполковник Сергей Забеднов. Последние два года он боролся с раком мозга. Но болезнь победила. 28 марта в возрасте 56 лет его сердце остановилось. Прощание с ним состоится в понедельник, 30 марта 2020 года с 12 часов в зале прощания Городского ритуального комплекса по адресу Волгоград, улица Землячки, 74.

- Мы потеряли блестящего профессионала, надежного соратника, прекрасного человека и настоящего патриота своего Отечества, - написали его коллеги по волгоградскому отделению ДОСААФ, которым он руководил в последние несколько лет.

Сергей Забеднов - выпускник прославленного Качинского училища. Он с детства мечтал летать и свою мечту воплотил - стал военным летчиком. Затем окунулся в общественную жизнь, дважды становился депутатом Гордумы, затем работал в общественной приемной Дмитрия Медведева, в последние годы руководил местным ДОСААФ. У него было много идей, которые он не успел воплотить в жизнь. Он до последнего оставался верен авиации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ангарский заволокло дымом из-за горящего камыша
Подполковника Сергея Забеднова похоронят 30 марта
В Волгограде полицейские следят, закрыты ли кафе и просят пенсионеров вернуться домой
Коронавирус в Волгограде, новости на 29 марта 2020: за сутки плюс 356 человек попали под наблюдение
Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева: Я соблюдаю самоизоляцию, а вы?
В Волгограде умер военный летчик и общественник подполковник Сергей Забеднов
Под Волгоградом мотоциклист и его пассажирка попали в больницу после жесткой аварии
Час земли: вечером 28 марта потухнут «Волгоград Арена», Мамаев курган и вокзал
Нерабочая неделя в Волгограде: из-за коронавируса отменили льготный проезд
Волгоградский медуниверситет попал в ТОП-3 самых востребованных вузов России
Нерабочая неделя в Волгограде: почта будет работать в особом режиме
Мэрия Волгограда ищет подрядчика на реконструкцию улицы Мира
В Волгограде проверят, как организации закрылись на карантин по коронавирусу
В ближайшие дни в волгоградские аптеки завезут еще 600 тысяч масок
В Волгоградскую область возвращаются туристы: за сутки плюс 900 человек на карантине
Коронавирус в Волгограде: четверо заболевших, 1870 – на карантине