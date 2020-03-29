Подполковника Сергея Забеднова похоронят 30 марта

29 Март 2020 2020-03-29T18:18:04+03:00

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29 марта стало известно, что после продолжительной болезни умер летчик-инструктор 1 класса, общественник, подполковник Сергей Забеднов. Последние два года он боролся с раком мозга. Но болезнь победила. 28 марта в возрасте 56 лет его сердце остановилось. Прощание с ним состоится в понедельник, 30 марта 2020 года с 12 часов в зале прощания Городского ритуального комплекса по адресу Волгоград, улица Землячки, 74.

- Мы потеряли блестящего профессионала, надежного соратника, прекрасного человека и настоящего патриота своего Отечества, - написали его коллеги по волгоградскому отделению ДОСААФ, которым он руководил в последние несколько лет.

Сергей Забеднов - выпускник прославленного Качинского училища. Он с детства мечтал летать и свою мечту воплотил - стал военным летчиком. Затем окунулся в общественную жизнь, дважды становился депутатом Гордумы, затем работал в общественной приемной Дмитрия Медведева, в последние годы руководил местным ДОСААФ. У него было много идей, которые он не успел воплотить в жизнь. Он до последнего оставался верен авиации.

ИСТОЧНИК KP.RU