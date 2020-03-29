2020-03-29T10:24:04+03:00
Общество

В Волгограде умер военный летчик и общественник подполковник Сергей Забеднов

Он ушел из жизни после продолжительной болезни
Екатерина МАЛИНИНА
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Сергей Забеднов проявил себя во многих сферах, но в первую очередь всегда оставался летчиком. Фото: ДОСААФСергей Забеднов проявил себя во многих сферах, но в первую очередь всегда оставался летчиком. Фото: ДОСААФ
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После продолжительной болезни в ночь с 28 на 29 марта 2020 года умер известный волгоградец Сергей Забеднов. Подполковник последние несколько лет боролся с раком мозга. Но болезнь победила этого сильного человека. Ему было 56 лет.

Сергея Забеднова знали очень многие. В первую очередь летчики. Он - выпускник Качинского училища 1985 года, военный летчик-инструктор 1 класса, старался поддерживать своих коллег по небу, ратовал за возрождение родного училища. Был вице-президентом футбольного клуба "Ротор". С 2008 года по 2013 год трудился депутатом в городской думе Волгограда – избирался на два срока. После заксобрания возглавлял общественную приемную Дмитрия Медведева. В последнее время руководил региональным отделением ДОСААФ России Волгоградской области.

- Парк "Героев-летчиков" напротив "Парк Хауса" - во многом его заслуга. Он не оставлял авиационную тему. К сожалению, болезнь выбила его из колеи. Но он даже на больничном занимался подготовкой к 110-летию Качинского училища, которое будет осенью. Жаль, что дату отметим уже без него, - говорит один из выпускников прославленного училища Олег Бацула.

Как говорят друзья: он жил небом и на небо ушел.

"Комсомолка" приносит искренние соболезнования близким и родным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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