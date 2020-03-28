2020-03-28T11:19:14+03:00
Общество

В Волгоградскую область возвращаются туристы: за сутки плюс 900 человек на карантине

Региональные трассы перекрывать не будут, медики надеются на сознательность граждан
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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В Волгоградской области ситуация с коронавирусом спокойная, в отличие от Москвы, где зараза уже пошла в массы. Потому многие москвичи, да и не только, решили нерабочую неделю – с 30 марта по 5 апреля – пересидеть в глубинке. В Волгоградскую область стали возвращаться потоки туристов, не только из-за рубежа, но и с других регионов. Медики уже бьют в набат.

- Еще вчера, 27 марта, у нас было под меднаблюдением 969 человек, а сегодня уже 1870. Это как раз те, кто приехали к нам из-за границы и с других территорий России, - в доказательство приводит цифры глава облздрава Анатолий Себелев. - А ведь кто-то из них возможно уже и заболел. Мы же должны теперь за ними две недели смотреть. Вот именно поэтому мы и призываем всех посидеть эту неделю дома, чтобы разорвать процесс и сохранить здоровье нашего населения.

Конечно, региональные трассы никто перекрывать не будет! Такого распоряжения нет и быть не может. Врачи и чиновники надеются на сознательность наших граждан.

- Обращаюсь ко всем родителям и детям: эта неделя – не для выходных и не для развлечений, это неделя тишины и самоизоляции! – напоминает волгоградцам заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.

- Нам надо разобщить общество, нам нужна эта неделя самоизоляции, как это сделали в Китае. Радо разорвать этот процесс. Другого выхода остановить инфекцию, просто нет, - добавляет Себелев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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