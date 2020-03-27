2020-03-27T10:16:22+03:00
Происшествия

Экс-главе волгоградского следкома Михаилу Музраеву грозит до 20 лет тюрьмы

Дело поджигателей дома губернатора передали в суд, их приговоры станут доказательством вины генерала До 20 лет тюрьм
Юлия Данильченко
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Приличный срок грозит генералу Михаилу Музраеву, арестованному по громкому делу о теракте. Девять месяцев назад экс-главу волгоградского следкома заперли в СИЗО в Лефортово. Его обвиняют в организации поджога дома губернатора Волгоградской области 16 ноября 2016 года. Адвокат Владимир Семенцов рассказал «КП-Волгоград» о сроке, который грозит Музраеву согласно санкциям уголовной статьи – это до 20 лет тюрьмы.

Избежать такого наказания будет непросто, считает юрист. Напомним, три дня назад в суд поступили два уголовных дела в отношении предполагаемых поджигателей дома главы региона - Дмитрия Ушакова, Ивана Железнякова и Виталия Семисотова. Если их признают виновными, это станет основным доказательством вины Музраева: считается, что приказ наемникам отдал бизнесмен Евгений Ремезов, а тот получил указания от тогда еще главы следкома.

При этом Владимир Семенцов подчеркивает, что еще не ознакомлен с материалами уголовного дела. Как и его подзащитный. Последние три месяца с ним не проводят никаких следственных действий, а информацию о тех же поджигателях адвокат узнает не от ответственных за это лиц, а через СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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