2020-03-26T19:45:53+03:00
Общество

Ветеранам Волгоградской области начнут компенсировать ЖКХ и капремонт с апреля 2020 года

Фронтовикам вернут также сумму, уплаченную ими с 1 января 2020 года
Екатерина МАЛИНИНА
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Стопроцентную компенсацию получат 1155 волгоградцевСтопроцентную компенсацию получат 1155 волгоградцевФото: Геннадий БИСЕНОВ
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В Волгоградской области разъяснили прозвучавшее ранее предложение губернатора Андрея Бочарова о стопроцентной компенсации ЖКХ и капремонта участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, живущим в Волгоградской области. Нововведение начнет действовать с 1 апреля 2020 года. Ветеранам вернут оплаченные с января 2020 года коммунальные услуги и взносы за капремонт, и продолжат компенсировать их дальше.

По словам председателя комитета социальной защиты населения Лили Заботиной, никаких дополнительных сведений получающим льготу предоставлять не надо. На этот раз все обойдется без бюрократии и бегания по кабинетам. База ветеранов, имеющих право на эту меру поддержки, уже сформирована в центрах соцзащиты. Всего 1155 человек в регионе.

В число этих людей вошли инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также военнослужащие частей, не входившие в состав действующей армии в годы войны, ставших инвалидами; участники боевых действий в Венгрии, Китае, в районе острова Даманский, в Северной Корее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ветеранам Волгоградской области начнут компенсировать ЖКХ и капремонт с апреля 2020 года
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