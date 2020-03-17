Волгоградских ветеранов освободят от оплаты ЖКХ и капремонта

Хорошая новость для жителей Волгограда и области пришла 17 марта 2020 из музея «Россия - моя история», где прошла встреча губернатора Андрея Бочарова с членами Общественной палаты региона и представителями ветеранских организаций. Глава региона заявил, что в преддверии 75-летнего юбилей Победы в Великой Отечественной войне принято решение полностью освободить волгоградских ветеранов от коммунальной нагрузки - оплаты услуг ЖКХ и взносов на капитальный ремонт.

На входе в музей измерил температуру и обработал руки антисептиком. «Сами установили правила, сами и выполняем», - пошутил губернатор. А после речь пошла о подготовке к юбилейной дате и о вопросах, волнующих волгоградских фронтовиков.

- Считаю, что у нас есть возможность ввести дополнительные меры социальной поддержки для фронтовиков, а именно, для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним категорий, полностью освободив их от платы за жилищно-коммунальные услуги, в том числе от взносов на капитальный ремонт, - заявил Андрей Бочаров на встрече с общественниками региона.

Коснется это решение также военнослужащих, проходивших военную службу в частях, не входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной, ставших инвалидами; участников боевых действий в Венгрии, Китае, в районе острова Даманский, в Северной Корее.

Напомним, в настоящий момент на федеральном уровне и в Волгоградской области уже действует большой перечень льгот для ветеранов Великой Отечественной.