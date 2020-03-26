2020-03-26T13:22:04+03:00
Общество

Подготовкой к опросу по переводу времени в Волгоградской области займется оргкомитет

Но дата проведения опроса сегодня остается открытой
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Опрос по переводу стрелок пока отложили.Опрос по переводу стрелок пока отложили.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Сегодня депутаты Волгоградской областной думы приняли решение создать оргкомитет, который займется подготовкой региона к проведению очередного опроса жителей по поводу того, в какой все-таки часовой зоне волгоградцы хотят жить – по местному времени или по московскому. В состав этого оргкомитета вошли представители всех партий, представленных в облдуме, и общественники. Они буду вести разъяснительную работу с властями на местах. Для того, чтобы тщательно подойти к этому вопросу решили даже сформировать экспертный совет, в который войдут ученые, медики, педагоги, представителей промышленности, АПК, и общественники.

- Мы не навязываем никакого решения, мы готовим условия для проведения такого опроса, – подчеркнул председатель организационного комитета, первый вице-спикер регионального парламента Сергей Булгаков.

Правда, пока депутаты решили не созывать оргкомитет, ведь проведение опроса в Волгоградской области было запланировано на дату голосования по изменениям в Конституцию РФ (то есть на 22 апреля). А так как голосование из-за коронавируса решили перенести на неопределенный срок, то и опрос волгоградцев тоже отложили.

Напомним, Волгоградская область сменила часовой пояс полтора года назад - 28 октября 2018 года. Решение перейти на местное время волгоградцы приняли на референдуме, который провели в регионе в день выборов президента РФ. «За» перевод стрелок проголосовали 58,82% опрошенных. И стрелки перевели на час вперед. И вдруг волгоградские власти вновь решили вернуться к этому вопросу. Но при этом предупредили, что это будет только опрос. И, если мнения жителей региона вновь разойдутся, то менять по его итогам ничего не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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