В Волгограде подорожали продукты

26 Март 2020 2020-03-26T13:09:41+03:00

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На прошлой неделе в Волгограде из-за коронавируса и роста курса доллара можно было наблюдать настоящий ажиотаж в супермаркетах. С прилавков сгребали все, что долго хранится: сахар, соль, крупы, особенно гречку. Затаривались волгоградцы и дезинфицирующими средствами. Дефицита товаров нет, опустевшие было полки снова наполнили товарами, но уже по другим ценам. Стоимость ряда продуктов выросла на пару процентов, а рекордсменами стали сахар и гречка, которые подорожали больше всего.

Как сообщает «КП-Волгоград», по данным Волгоградстата сахар подорожал на 9%, яйца - на 3%, соль – на 1,5%. Из овощей отличились лук и морковь,которые прибавили 4 – 5% к прежней стоимости. Пользовались популярностью и выросли в цене крупы: рис на 1%, пшено на 3%, гречка на 6%. Также на 2 – 4 процента подорожали мужские майки и мыло.

Зато подешевели свежие огурцы. Но даже за минусом 11,2% стоимости они выходят по 137 рублей за килограмм. Чуть меньше отдадут волгоградцы и за яблоки, которые упали в цене на 5%.

- Динамика цен связана с сезонным подорожанием овощей и ряда другой продукции. Повлиял на цены и повышенный спрос на продукты длительного хранения, - пояснили «КП-Волгоград» в региональном комитете промышленности и торговли.

Сейчас власти на местном и федеральном уровнях ведут переговоры с производителями и поставщиками сахара, гречки и прочего продовольствия. Контролирует цены и УФАС. Волгоградцам предложили жаловаться на высокие цены.

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ИСТОЧНИК KP.RU