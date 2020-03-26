2020-03-26T12:59:11+03:00
Общество

В Волгограде на Мамаевом кургане высадили 150 голубых елей

Территорию украсят 27 тысяч цветов и кустарников
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото музея-заповедника «Сталинградская битва».Фото музея-заповедника «Сталинградская битва».
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К 75-летию Победы в Волгограде обновляют главную высоту России. Уже отреставрировали статую «Родина-мать зовет!», а с наступлением тепла взялись за благоустройство территории. До конца апреля здесь планируют высадить сотни саженцев кленов, черемухи, рябины и березы. А еще Мамаев курган украсят 150 голубых елей. 75 из них уже высадил на аллее профсоюз работников железнодорожного транспорта. К 9 мая на этой же аллее установят памятный знак в честь железнодорожников – участников Великой Отечественной войны.

- Свой вклад в сохранение памяти внесла одна из крупнейших российских компаний по производству средств защиты растений АО Фирма «Август». Сегодня на Воинском Мемориальном кладбище Мамаева кургана ими была высажена аллея из 75 голубых елей, - сообщают в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Кроме того, к концу апреля на Мамаевом кургане планируют высадить более 27 тысяч однолетних цветов и декоративных кустарников, которые помогут создать праздничное настроение у жителей и гостей города-героя на майские праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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