25 Март 2020 2020-03-25T14:33:21+03:00

Андрей Петренко уже был судим за изнасилование и угрозу убийством

Изменить размер текста: A A

25 марта, в день похорон 35-летнего старшего сержанта Владимира Тафинцева, его убийцу Андрей Петренко заключили под стражу. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области. Меру пресечения избрал Центральный районный суд. В отношении подозреваемого возбудили два уголовных дела – «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «разбой, совершенный с применением оружия».

Известно, что до этого громкого убийства Петренко уже отсидел в тюрьме более 12 лет. На его счету нарушение УК по пяти тяжким статьям: разбой, кража, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, угроза убийством. Более того, в момент последнего преступления Петренко находился под воздействием наркотиков.

Напомним, 23 марта в Дзержинском районе Волгограда полицейский Владимир Тафинцев спас женщину от напавшего на нее Петренко. В момент обыска мужчина достал нож и одним ударом убил стража порядка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/768678" frameborder="0"></iframe> Убийцу волгоградского полицейского заключили под стражу.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Свою вину в содеянном злоумышленник признал. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU