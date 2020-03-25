2020-03-25T14:33:21+03:00
Происшествия

Убийцу волгоградского полицейского заключили под стражу

Андрей Петренко уже был судим за изнасилование и угрозу убийством
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба областного суда.Фото: пресс-служба областного суда.
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25 марта, в день похорон 35-летнего старшего сержанта Владимира Тафинцева, его убийцу Андрей Петренко заключили под стражу. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области. Меру пресечения избрал Центральный районный суд. В отношении подозреваемого возбудили два уголовных дела – «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «разбой, совершенный с применением оружия».

Известно, что до этого громкого убийства Петренко уже отсидел в тюрьме более 12 лет. На его счету нарушение УК по пяти тяжким статьям: разбой, кража, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, угроза убийством. Более того, в момент последнего преступления Петренко находился под воздействием наркотиков.

Напомним, 23 марта в Дзержинском районе Волгограда полицейский Владимир Тафинцев спас женщину от напавшего на нее Петренко. В момент обыска мужчина достал нож и одним ударом убил стража порядка.

Убийцу волгоградского полицейского заключили под стражу.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Свою вину в содеянном злоумышленник признал. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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