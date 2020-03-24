2020-03-24T17:55:18+03:00
Происшествия

Неизвестные «заминировали» самолет Москва-Волгоград

К счастью, информация не подтвердилась, борт благополучно приземлился в городе-герое
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Сообщения о минировании сегодня получили пилоты сразу пяти авиарейсов.Сообщения о минировании сегодня получили пилоты сразу пяти авиарейсов.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Волгоград сегодня, 24 марта, будоражит: мало того, что в регионе зафиксировали первого заболевшего коронавирусом, так еще и самолет, который летел к нам из Москвы кто-то «заминировал». Сообщение о том, что на борту находится взрывчатка поступило в авиакомпанию, когда самолет уже был в воздухе. Пилот предупредил о ЧП аэропорт Гумрак.

- Рейс SU 1182 Москва - Волгоград компании «Аэрофлот» вылетел из Шереметьево по графику. Пилот передал диспетчеру, что поступила информация о минировании рейса. К счастью, информация оказалась ложной. Самолет благополучно приземлился в Волгограде в 17.05. Никаких взрывчаток в лайнере не нашли, - подтверждают информацию в пресс-службе волгоградского аэропорта. – Сейчас завершается посадка на вылет этого борта обратно в столицу.

К слову, это не единственное сообщение о «минировании самолета» за сегодня. Почти одновременно такие сообщения поступили пилотам рейсов Санкт-Петербург-Москва, Москва-Уфа, Москва-Тюмень и Казань-Москва. Все самолеты благополучно приземлились, не меняя маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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