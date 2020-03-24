2020-03-24T14:07:50+03:00
Общество

Волгоградцы могут пожаловаться на завышение цен на «горячую» линию УФАС

По каждой жалобе проведут проверку
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сообщайте о фактах завышения цен, не молчите!Сообщайте о фактах завышения цен, не молчите!Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Коронавирус спровоцировал в Волгограде (да и не только) небывалый ажиотаж в магазинах: люди в панике сметают с полок крупы, консервы, мясо… И, чего греха таить, некоторые предприниматели под «шумок» начали поднимать цены. Чтобы пресечь спекулятивный рост цен, облпромторг проводит ежедневный мониторинг по объектам розничной торговли. Но, если вы заметили, что где-то необоснованно повысили цены, можете обращаться на «горячую» линию в волгоградское управление антимонопольной службы (УФАС).

Телефоны горячей линии: (8442) 24-22-65, (8442) 23-90-86.

Горячая линия действует с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 (по местному времени)

Информацию о фактах повышения цен можно также направлять по электронной почте по адресу: to34@fas.gov.ru с обязательным указанием ваших Ф.И.О. и контактных данных.

- Или можете оставить заявку с данными о завышении цен на сайте ФАС России, - добавляют в ведомстве. - Полученные сведения будут использованы для выявления и пресечения спекулятивного роста цен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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