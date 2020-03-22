2020-03-22T17:39:03+03:00
Происшествия

Трое пострадавших после аварии с волгоградским автобусом в Тамбовской области находятся в реанимации

Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту ДТП
Екатерина МАЛИНИНА
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18 человек находятся в больнице.18 человек находятся в больнице.Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области
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Двухэтажный автобус перевозчика «Диана-тур» попал в аварию в 6-59 утра по московскому времени 22 марта на трассе Москва-Волгоград. Водитель вез пассажиров из столицы в Волгоград, когда чуть не врезался еще в один рейсовый автобус, следующий в том же направлении до Саратова. Чтобы избежать столкновения транспорт разъехался и наш автобус снес ограждение и перевернулся в кювет. Всего в аварии на месте погибли трое жителей Волгоградской области. Еще 21 человек получили ранения различной степени тяжести. Троим оказали медицинскую помощь на месте. 18 человек увезли в две районные больницы.

- Трое – в тяжелом состоянии. Они сейчас находятся в реанимации. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе психологическая. Задействована бригада травмцентра первого уровня больницы имени Архиепископа Луки Тамбова. Детей среди пострадавших нет, - сообщает управление здравоохранения по Тамбовской области.

Губернатор Андрей Бочаров распорядился оказать пострадавши и всем, кто находился в автобусе необходимую помощь. Для этого в Тамбовскую область выехали специалисты экстренной медицинской помощи (в том числе медики больницы №25), директор Центра управления и связи, и представитель комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.

Пока медики оказывают помощь пострадавшим, следственный комитет по Тамбовской области по факту ДТП проводит проверку. А именно, отвечала ли услуга по перевозке пассажиров требованиям безопасности. Пока речи об уголовном деле нет. Идет доследственная проверка. На месте работают следователи и криминалисты.

Одна из вероятных причин смертельной аварии стала непогода. В регионе разыгралась метель, дуль сильный ветер, шел снег, видимость была очень плохой, а трасса – скользкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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