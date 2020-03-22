Трое погибших и 21 пострадавший: волгоградский автобус улетел с трассы в Тамбовской области

Авария произошла на трассе «Москва-Волгоград» в Тамбовской области в районе поселка Чикаревка. В 6:59 утра два рейсовых автобуса, направлявшиеся из столицы в Волгоград и Саратов, столкнулись по касательной. После удара одному водителю удалось остаться на дороге. А вот волгоградский автобус компании "Diana" снес ограждение и упал в кювет. Двухэтажная махина перевернулась.

В результате аварии по предварительным данным погибли три человека, пострадали 21. Пассажиры вызвали «скорую», полицию. На место выехали все оперативные службы: сейчас в районе аварии работают несколько десятков человек, большое количество техники. Пострадавших отвезли в Уваровскую и Жердевскую районные больницы: у кого-то ушибы. у кого-то серьезные травмы, требующие операционного вмешательства. С остальными пассажирами, которые находились в упавшем автобусе, работают психологи.

Предварительная причина ЧП - плохие погодные условия.Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

На место также отправились специалисты Территориального центра медицины катастроф Волгоградской области.

- В Тамбовскую область выехала бригада отделения экстренной консультативной медицинской помощи волгоградской больницы № 25. В состав бригады вошли: заведующий отделением, анестезиолог-реаниматолог, травматолог, нейрохирург, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Все пострадавшие - из волгоградского автобуса.Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

Информацию о пострадавших и погибших родственниками можно получить по телефону горячей линии 8 (4752) 72 99 50.

Возможной причиной аварии стали плохие погодные условия. Накануне, 21 марта, местное МЧС предупреждало о сильном ветре, мокром снеге, низкой видимости. Видимо, в метель водители слишком поздно заметили друг друга.