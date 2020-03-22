В Волгограде бизнесмен предложил вместо каждого срубленного дерева сажать десять

22 Март 2020 2020-03-22T09:30:32+03:00

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Озеленение Волгограда давно стало одной из самых больных тем для жителей. Горожане рады, что появляются обновленные парки. Вот только одно большое НО. Иногда то, что получается, назвать сквером или парком сложно: территория облагораживается тротаурной плиткой. Деревья вырубаются, а немногочисленные саженцы, которые появляются вместо них, засыхают на волгоградской жаре. Поэтому на встречу депутатов, чиновников, общественников, предпринимателей, экологов по теме озеленение откликнулись многие. Это возможность поговорить напрямую и высказать наболевшие проблему. Например, почему на детской площадке в Советском районе вырубили 24 дерева – тополя, акации, абрикосы, тутовник. И это не старые вязы или древние тополя.

Представители «Волгоградзеленхоза», который отвечает за зелень в городе, обещали разобраться в ситуации.

Свое предложение внесли и бизнесмены. Например, предприниматель Владимир Гищенко предложил вместо каждого срубленного дерева сажать десять. Так мы сможем сделать город зеленым. Он рассказал, что в ближайшее время в Ворошиловском районе высадит 50 деревьев. Правда, в этом случае встает вопрос ухода. Сажать можно много, но если за посадкой не смотреть, то она засохнет, как было уже много раз.

Также обсудили и варварскую обрезку деревьев. Когда от того же тополя остается изуродованный ствол, который зелени не дает. Озеленители мэрии пообещали внимательно изучить новые технологии, которые позволяли бы и обрезку сделать и деревья сохранить.

Организаторы встречи после бурных обсуждений пообещали, что подобный формат общения продолжится. Это позволит сделать город зеленым.

ИСТОЧНИК KP.RU