Это не деревья, а ампутанты: волгоградцы пишут петиции против омоложивающей обрезки

К этому разговору приходится возвращаться каждую весну, ибо не было еще ни одной весны, чтобы горожане не ругали чиновников за варварскую обрезку деревьев. Этот год не исключение. Волгоградцы пошли дальше и создали петицию.

- Назрела проблема с безжалостным «омоложением» деревьев. По улице Советской уже начались такие вырубки, я и другие жители Центрального района и города в ужасе от этой акции, - обратилась в редакцию «КП-Волгоград» автор петиции Екатерина Федорова. – Парк по улице Чуйкова уже «омолодили», и там мы больше не увидим цветущих, благоухающих акаций!

Деревья на Чуйкова тоже только что прошли процедуру омоложения.Фото: Екатерина СИМОХИНА

На месте аллей остались одни стволы с ампутированными конечностями. Летом благодаря обильной зелени они не бросаются в глаза, во все остальные времена года у деревьев совсем не эстетичный вид и не привлекательная форма, хотя борются чиновники вроде бы за это. В прошлые годы омолодили тополя на Комсомольской и Краснознаменской, вязы на 7-Гвардейской, «подстригают наголо» время от времени деревья вдоль проспекта Ленина, Жукова и Рабоче-Крестьянской.

КТО ЭТО ДЕЛАЕТ И ЗАЧЕМ

Дерево – это не человек, и «ампутированные» конечности, то есть ветки, вырастут новые. Как утверждают агрономы мэрии, растению это не вредит, если все сделать грамотно: рубить ветки ранней весной до распускания почек или осенью после листопада. Это делают каждый дачник на своем участке. А в городе обрезают крону ежегодно: убирают слабые и больные побеги, либо те ветки, которые загораживают обзор автомобилистам, закрывают знаки и светофоры, угрожают человеку. Конечно, чтобы это делать, нужно учитывать возраст и породу дерева.

В некоторых городах этим занимаются подрядчики, у нас – специалисты городских коммунальных служб. Бюджет на это отдельный не заложен, все делается рамках текущего содержания – то есть из годового бюджета организаций. И значит, отследить конкретно, сколько на это уходит денег, невозможно – нет закупок и аукционов. Есть люди, которые подозревают, что в этом и есть причина повального появления на наших улицах «ампутантов».

- Мы уже давно бьемся с этим, но все без толку, - говорит ландшафтный архитектор и преподаватель университета с большим стажем, который попросил нас не указывать его имени. – Уже лет 25 так делают, и причина только в деньгах. Сделали вырубку, отчитались, освоили бюджет. Что с растением будет, никого не заботит. То, что они делают, можно делать не чаще 1-2 раз в жизни дерева. В этих службах нет специалистов, им это не выгодно.

Чиновники же говорят, что без кронирования не обойтись. Городские улицы – не джунгли, и огромные деревья просто опасны. Это показал последний штормовой ветер, когда деревья падали на машины и только чудом не убили людей.

- С возрастом деревья, несмотря на хороший уход, теряют ценные декоративные качества, листва их становится мельче и бледнее, прирост новых ветвей уменьшается. В этих случаях омолаживающая обрезка необходима для стимуляции роста молодых побегов, создающих новую крону дерева, - объясняют свои действия городские власти.

Дерево действительно очень быстро становится зеленым и пушистым, но обрубки у него остаются на всю жизнь.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

КАК ПРАВИЛЬНО?

Агрономы муниципальных предприятий, по их же словам, руководствуются требованиями документов. В том числе приказом Госстроя «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации». Читали ли его конкретно сотрудники с бензопилой, большой вопрос.

Если заглянуть в документ (его легко найти в интернете), можно прочитать, что обрезка кроны – действительно одно из основных мероприятий по правильному содержанию городских зеленых насаждений. Есть несколько видов обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная.

Санитарная – это когда коммунальщики удаляют отдельные ветки, которые создают аварийную ситуацию – могут оборвать провода и закрыть знаки и светофоры. В утвержденных Госстроем правилах рекомендуют делать это постепенно, по одной-две ветви в год.

То, на что жалуются горожане, называют кронированием.

Год назад омолодили тополь на Краснознаменской. До этого он был высотой с дом.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Работы по опиловке и кронированию зеленых насаждений сотрудниками районных коммунальных служб проводятся ежегодно. Деревья, которые прошли омолаживающую обрезку в предыдущие годы, уже имеют правильную крону из молодых крепких побегов, - утверждает пресс-служба администрации города. - Все растения за несколько месяцев приобрели привлекательную форму и эстетический вид.

Вот как дерево выглядит через год после кронирования.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Новые побеги появляются быстро, к лету дерево действительно стоит свежее и зеленое. Правда, осенью следы кронирования снова оголяются.

Что еще сказано в правилах, которыми руководствуется и наша мэрия:

- омолаживание деревьев следует проводить постепенно - в течение 2 - 3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей, и только у видов, обладающих хорошей побегопроизводительной способностью (липа, тополь, ива и др.);

- обрезку ветвей следует проводить, укорачивая их на 1/2 - 3/4 длины. К омолаживающей обрезке относится и прием "посадки на пень", когда дерево или куст спиливаются до основания и остается лишь пень.

Важное замечание - омолаживание рекомендуется проводить в два приема: часть ветвей срезают в первый год, остальные - во второй. Как мы видим, у нас в городе сразу стригут под ноль.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Александр ОЛЕЙНИКОВ, заместитель начальника Центра защиты леса Волгоградской области:

- Ничего страшного нет в омолаживающей обрезке, это обычная процедура. Молодые деревья, которым до 40 лет, хорошо это переносят, и летом дерево снова будет зеленым, ему это не вредит. Но я считаю, что обрезка должна быть эстетически привлекательной. У нас же предпочитают не утруждать себя.