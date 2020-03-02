2020-03-02T17:22:20+03:00
Общество

Это не деревья, а ампутанты: волгоградцы пишут петиции против омоложивающей обрезки

Но чиновники утверждают, что от кронирования дереву только польза
Екатерина СИМОХИНА
Поделиться:
На улице Советской деревья уже "омолодили".На улице Советской деревья уже "омолодили".Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

К этому разговору приходится возвращаться каждую весну, ибо не было еще ни одной весны, чтобы горожане не ругали чиновников за варварскую обрезку деревьев. Этот год не исключение. Волгоградцы пошли дальше и создали петицию.

- Назрела проблема с безжалостным «омоложением» деревьев. По улице Советской уже начались такие вырубки, я и другие жители Центрального района и города в ужасе от этой акции, - обратилась в редакцию «КП-Волгоград» автор петиции Екатерина Федорова. – Парк по улице Чуйкова уже «омолодили», и там мы больше не увидим цветущих, благоухающих акаций!

Деревья на Чуйкова тоже только что прошли процедуру омоложения. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Деревья на Чуйкова тоже только что прошли процедуру омоложения.Фото: Екатерина СИМОХИНА

На месте аллей остались одни стволы с ампутированными конечностями. Летом благодаря обильной зелени они не бросаются в глаза, во все остальные времена года у деревьев совсем не эстетичный вид и не привлекательная форма, хотя борются чиновники вроде бы за это. В прошлые годы омолодили тополя на Комсомольской и Краснознаменской, вязы на 7-Гвардейской, «подстригают наголо» время от времени деревья вдоль проспекта Ленина, Жукова и Рабоче-Крестьянской.

КТО ЭТО ДЕЛАЕТ И ЗАЧЕМ

Дерево – это не человек, и «ампутированные» конечности, то есть ветки, вырастут новые. Как утверждают агрономы мэрии, растению это не вредит, если все сделать грамотно: рубить ветки ранней весной до распускания почек или осенью после листопада. Это делают каждый дачник на своем участке. А в городе обрезают крону ежегодно: убирают слабые и больные побеги, либо те ветки, которые загораживают обзор автомобилистам, закрывают знаки и светофоры, угрожают человеку. Конечно, чтобы это делать, нужно учитывать возраст и породу дерева.

В некоторых городах этим занимаются подрядчики, у нас – специалисты городских коммунальных служб. Бюджет на это отдельный не заложен, все делается рамках текущего содержания – то есть из годового бюджета организаций. И значит, отследить конкретно, сколько на это уходит денег, невозможно – нет закупок и аукционов. Есть люди, которые подозревают, что в этом и есть причина повального появления на наших улицах «ампутантов».

- Мы уже давно бьемся с этим, но все без толку, - говорит ландшафтный архитектор и преподаватель университета с большим стажем, который попросил нас не указывать его имени. – Уже лет 25 так делают, и причина только в деньгах. Сделали вырубку, отчитались, освоили бюджет. Что с растением будет, никого не заботит. То, что они делают, можно делать не чаще 1-2 раз в жизни дерева. В этих службах нет специалистов, им это не выгодно.

Чиновники же говорят, что без кронирования не обойтись. Городские улицы – не джунгли, и огромные деревья просто опасны. Это показал последний штормовой ветер, когда деревья падали на машины и только чудом не убили людей.

- С возрастом деревья, несмотря на хороший уход, теряют ценные декоративные качества, листва их становится мельче и бледнее, прирост новых ветвей уменьшается. В этих случаях омолаживающая обрезка необходима для стимуляции роста молодых побегов, создающих новую крону дерева, - объясняют свои действия городские власти.

Дерево действительно очень быстро становится зеленым и пушистым, но обрубки у него остаются на всю жизнь. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Дерево действительно очень быстро становится зеленым и пушистым, но обрубки у него остаются на всю жизнь.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

КАК ПРАВИЛЬНО?

Агрономы муниципальных предприятий, по их же словам, руководствуются требованиями документов. В том числе приказом Госстроя «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации». Читали ли его конкретно сотрудники с бензопилой, большой вопрос.

Если заглянуть в документ (его легко найти в интернете), можно прочитать, что обрезка кроны – действительно одно из основных мероприятий по правильному содержанию городских зеленых насаждений. Есть несколько видов обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная.

Санитарная – это когда коммунальщики удаляют отдельные ветки, которые создают аварийную ситуацию – могут оборвать провода и закрыть знаки и светофоры. В утвержденных Госстроем правилах рекомендуют делать это постепенно, по одной-две ветви в год.

То, на что жалуются горожане, называют кронированием.

Год назад омолодили тополь на Краснознаменской. До этого он был высотой с дом. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Год назад омолодили тополь на Краснознаменской. До этого он был высотой с дом.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Работы по опиловке и кронированию зеленых насаждений сотрудниками районных коммунальных служб проводятся ежегодно. Деревья, которые прошли омолаживающую обрезку в предыдущие годы, уже имеют правильную крону из молодых крепких побегов, - утверждает пресс-служба администрации города. - Все растения за несколько месяцев приобрели привлекательную форму и эстетический вид.

Вот как дерево выглядит через год после кронирования. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вот как дерево выглядит через год после кронирования.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Новые побеги появляются быстро, к лету дерево действительно стоит свежее и зеленое. Правда, осенью следы кронирования снова оголяются.

Что еще сказано в правилах, которыми руководствуется и наша мэрия:

- омолаживание деревьев следует проводить постепенно - в течение 2 - 3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей, и только у видов, обладающих хорошей побегопроизводительной способностью (липа, тополь, ива и др.);

- обрезку ветвей следует проводить, укорачивая их на 1/2 - 3/4 длины. К омолаживающей обрезке относится и прием "посадки на пень", когда дерево или куст спиливаются до основания и остается лишь пень.

Важное замечание - омолаживание рекомендуется проводить в два приема: часть ветвей срезают в первый год, остальные - во второй. Как мы видим, у нас в городе сразу стригут под ноль.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Александр ОЛЕЙНИКОВ, заместитель начальника Центра защиты леса Волгоградской области:

- Ничего страшного нет в омолаживающей обрезке, это обычная процедура. Молодые деревья, которым до 40 лет, хорошо это переносят, и летом дерево снова будет зеленым, ему это не вредит. Но я считаю, что обрезка должна быть эстетически привлекательной. У нас же предпочитают не утруждать себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если у вас будут ожоги, мы ответственности не несем!»: «КП» публикует запись разговора Валентина Диденко с продавцами сухого льда для роковой вечеринки
Супруг аптечного блогера не в первый раз покупал сухой лед, рассказал представитель фирмы-продавца [эксклюзив kp.ru, видео]
«Мы готовимся стать приемными родителями»: Отец 12-летней Алисы Адамовой, захлебнувшейся во время купания в бассейне в Турции, рассказал, как изменилась его жизнь после трагедии
28 марта исполнилось полгода со дня гибели девочки. Андрис Лейкуцис с супругой пытаются начать жизнь заново [фото, видео]
«Ростелеком» объявляет о старте IV Всероссийского семейного ИТ-марафона
«Ростелеком», Координационный центр доменов .RU/.РФ, Академия инновационного образования и развития и Фонд «Разумный интернет» приглашают принять участие в IV Всероссийском семейном ИТ-марафоне
Новости 24
День рождения раз в четыре года: в Волгограде 29 февраля родились 33 малыша
В Волгограде главарю банды, устроившей миллионный бизнес на браконьерской икре и осетре, грозит 8 лет колонии
В 2020-м более 1,2 тысячи волгоградок смогут зачать ребенка с помощью ЭКО
Рэкет по-волгоградски: опер из УЭБиПК развел бизнесмена на 2,5 миллиона рублей
В Волгограде работники УК полгода не получали зарплату
В Волгограде отменили концерт Наталии Орейро
У волгоградки отобрали четырех старших детей, которых она избивала
Волгоградские власти ищут подрядчика, который построит 30 новых ГТС в Волго-Ахтубинской пойме
Все на весеннюю чистку: волгоградцев выгонят на субботники
Угнали машину и обокрали: двух чоповцев из Волжского поймали на разбое
В Волгограде в массажном салоне работали проститутки
Полиция принудительно разорвала брак волгоградки и таджика
Машина влетела на забор и повисла на газовой трубе: необычное ДТП под Волгоградом
В первый день весны на пожарах пострадали два волгоградца
В Волгограде девушка на «ВАЗе» протаранила иномарку и сбежала, бросив машину
Водители против пешеходов: набережная Волгограда превратилась в парковку
Волгоградские автомобилисты стоят в пробке на Краснознаменской
В начале марта в Волгограде потеплеет до +13 градусов
В Волгограде банкротят организацию инвалидов, директор которой сидит в тюрьме
К Масленице готовы: волгоградцев приглашают на блины и сожжение чучела
Проводили аплодисментами: в Петербурге простились с поэтом и композитором Сергеем Хайловым
В центре Волгограда в тройном ДТП пострадала женщина с ребенком
Грозит по 20 лет тюрьмы: в Волжском поймали банду наркоторговцев
Волгоградец вышел на дорогу в неположенном месте и погиб под колесами «Жигулей»
Под Волгоградом четвертый месяц ищут пропавшую женщину
Сдавайте оружие: волгоградка принесла в полицию «Маузер» покойного отца