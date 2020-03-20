В Волгограде «Ротор» решил уйти на вынужденные каникулы

20 Март 2020 2020-03-20T18:54:14+03:00

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После того, РФС принял решение приостановить Первенство ФНЛ из-за коронавируса, волгоградцы и игроки «Ротора» остались без большого футбола. На этой неделе сине-голубые еще продолжали тренировки в Волгограде, но сегодня, 20 марта, в клубе приняли решение отправить команду на каникулы. Вынужденные и временные. Тренировки приостановлены, пока до 23 марта, но не исключено, что отдых может затянуться на неопределенное время. Такая информация появилась в телеграмм-канале СК «Ротор».

В сообщении говорится, что игроки, из которых большинство иногородние, уже разъехались на время «каникул» по домам.

Напомним, что согласно решению бюро Исполкома РФС, Футбольная Национальная Лига объявляет о приостановлении Олимп-Первенства ФНЛ на срок до 10 апреля 2020 года. В указанные выше сроки было намечено провести четыре тура Олимп-Первенства ФНЛ — с 28-го по 31-й включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU