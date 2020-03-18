РФС пригрозил закрыть фан-сектор волгоградцев за мат на футболе

18 Март 2020 2020-03-18T20:11:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоградские болельщики футбола всегда отличались своей фанатичной поддержкой «Ротора». Правда, иногда этот фанатизм переходит дозволенные рамки, и выливается в штрафы, скандалы и судебные разборки. Сегодня, 18 марта, контрольно-дисциплинарная комиссия РФС приняла решение не просто оштрафовать волгоградскую команду за буйных болельщиков, а наказать условной дисквалификацией. За что? За матерные кричалки.

- На минувших матчах возобновленного сезона Футбольной Национальной Лиги волгоградские фанаты в очередной раз поддерживали команду матерным зарядом: «Великий, могучий...», который звучит на каждой игре. По итогам совещания комиссия вынесла решение в виде условного наказания. Если активные болельщики продолжат поддерживать команду нецензурными выражениями до конца текущего сезона, то фанатский сектор D110 будет закрыт для посещения, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора».

Напомним, ранее волгоградских футбольных фанатов раскритиковал за «непристойное поведение» известный комментатор Василий Уткин. Впрочем, он тоже не стеснялся в выражениях, назвав волгоградских болельщиков гопниками.

ИСТОЧНИК KP.RU