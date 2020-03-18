В финал волгоградского этапа «Учитель года» вышли пять педагогов
Сегодня стали известны имена пяти педагогов, который вышли в финал регионального этапа конкурса «Учитель года». За победу будут бороться:
- учитель английского языка Елена Стародубцева (школа № 1 г. Котельниково),
- учитель информатики Юлия Тухфатулина (школа №103 Волгоград),
- учитель биологии и химии Виктория Кутнюк (школа хутора Бурковский Среднеахтубинского района),
- учитель математики Марина Муромцева (школа №1, р.п. Городище),
- учитель русского языка и литературы Наталья Сахнова (школа № 134 "Дарование", Волгоград).
Имя победителя назовут 20 марта.
Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете образования, науки и молодежной политики, за выход в финал боролись учителя из 25 школ области.
- Лучшего педагога определят итоговые испытания — публичная лекция «Учитель в цифровом мире» и интерактивное мероприятие «Разговор с образовательным политиком», - добавляют в комитете.
Напомним, в 2019 году учитель русского языка и литературы волгоградской школы № 55 «Долина знаний» Лариса Арачашвили была признала лучшим педагогом в стране, завоевав победу на всероссийском конкурсе «Учитель года».
ИСТОЧНИК KP.RU