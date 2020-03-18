В финал волгоградского этапа «Учитель года» вышли пять педагогов

18 Март 2020 2020-03-18T17:32:52+03:00

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Сегодня стали известны имена пяти педагогов, который вышли в финал регионального этапа конкурса «Учитель года». За победу будут бороться:

- учитель английского языка Елена Стародубцева (школа № 1 г. Котельниково),

- учитель информатики Юлия Тухфатулина (школа №103 Волгоград),

- учитель биологии и химии Виктория Кутнюк (школа хутора Бурковский Среднеахтубинского района),

- учитель математики Марина Муромцева (школа №1, р.п. Городище),

- учитель русского языка и литературы Наталья Сахнова (школа № 134 "Дарование", Волгоград).

Имя победителя назовут 20 марта.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете образования, науки и молодежной политики, за выход в финал боролись учителя из 25 школ области.

- Лучшего педагога определят итоговые испытания — публичная лекция «Учитель в цифровом мире» и интерактивное мероприятие «Разговор с образовательным политиком», - добавляют в комитете.

Напомним, в 2019 году учитель русского языка и литературы волгоградской школы № 55 «Долина знаний» Лариса Арачашвили была признала лучшим педагогом в стране, завоевав победу на всероссийском конкурсе «Учитель года».

ИСТОЧНИК KP.RU