2020-03-18T13:34:49+03:00
Общество

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда сажают новые деревья

Всего здесь появится 500 хвойных растений
Юлия Данильченко
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Центральный парк культуры и отдыха Волгограда в августе станет одной из площадок, где проведут грандиозный ParkSeason Fest – 2020. Сейчас зону отдыха спешно готовят к приему гостей, дел очень много. Горожане могли заметить, что деревьев в ЦПКиО становится больше. Здесь уже высадили более 30 елей, а в ближайшую неделю хвойных растений станет на 500 штук больше. Обещают, что деревья не засохнут и не придется проделывать одну и ту же работу дважды. Для это ели пересаживают прямо вместе с комом земли.

- После высадки деревья закрепляют растяжками, которые снимают после того, как они полностью примутся. Все растения обрабатывают препаратами, чтобы минимизировать стресс, и при необходимости препаратами от болезней, - рассказала ландшафтный архитектор ООО «Парк» Ольга Медведицкова.

Кстати, в парке уже появилось более 700 деревьев и более 1000 кустарников. В будущем горожане смогут насладиться липами, ивами, горными соснами и разными видами магнолий. Подрядчик гарантирует, что в зоне отдыха будет очень зелено. Все не прижившиеся растения он заменит на свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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