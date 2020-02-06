2020-02-06T14:45:19+03:00
Общество

Мумий Тролль и Guano Apes выступят в Волгограде на ParkSeason Fest – 2020

В августе на «Волгоград Арене» и в ЦПКиО на крупнейшем музыкальном фестивале выступят также Элджей, Ольга Бузова и Каспийский груз
Екатерина СИМОХИНА
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Илья Лагутенко и Мумий Тролль соберут Волгоград Арену. Фото: Ольга Емельянова.Илья Лагутенко и Мумий Тролль соберут Волгоград Арену. Фото: Ольга Емельянова.
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Уже не раз в мучительных поисках бренда Волгограда горожане высказывали идею сделать город центром крупных музыкальных фестивалей. Волга, отличная погода с мая по октябрь, новый стадион на десятки тысяч зрителей с огромными парковками, и два парка рядом – есть все условия. Мечта начинает сбываться: в этом году Волгоград примет крупнейший международный музыкальный фестиваль ParkSeason Fest. Он пройдет 15 августа 2020 года на территории «Волгоград Арены» и Центрального парка культуры и отдыха. Известно, что главными хедлайнерами праздника станут Илья Лагутенко и группа «Мумий Тролль», зарубежная команда «Guano Apes». А вообще в списке музыкальных гостей более 30 команд и исполнителей - Элджей, Ольга Бузова, Миша Марвин (Black Star), «Каспийский груз», Bad Balance, KREC, «Кис-Кис» и другие. Еще одна иностранная группа пока в секрете.

"Мумий тролль" и другие звезды выступят на стадионе, а в парке расположатся другие фестивальные зоны. ЦПКиО уже доводилось принимать такое количество гостей - через него проходила дорога болельщиков во время ЧМ, также там устраивали несколько гастрономических фестивалей. Есть надежда, что к этому событию в парке поторопятся с благоустройством и озеленением, чтобы многочисленные посетители фестиваля не сгорели под горячим волгоградским августовским солнцем.

- Посетителям фестиваля будут доступны три сцены: на стадионе – главная сцена, в парке – поп-сцена и сцена молодежной культуры. Фестиваль объединит сразу несколько тематических направлений: на территории будут работать площадки уличных видов спорта, зона автограф и селфи сессий известных блогеров, лекторий для паблик-токов со знаменитостями, фудкорт и дизайн-маркет, а также многочисленные партнерские и интерактивные кластеры, - рассказали "КП-Волгоград" в пресс-службе мэрии.

Карта фестиваля.

Карта фестиваля.

Города, в которых проходил мундиаль, теперь активно и дружно задействуют наследие ЧМ. На стадион «Самара Арена» в этом году переместился и фестиваль «Рок над Волгой», где хедлайнером также станет группа «Мумий Тролль». Волгоградцам можно не собираться в долгую дорогу – Илья Лагутенко приедет к нам в августе. Билеты на волгоградский фестиваль уже в продаже на сайте фестиваля - PSfest.ru. Пока продают два верхних сектора Волгоград Арены - по 1500 рублей. В марте билеты будут дороже.

Илья Лагутенко – уже третий артист, который рискнул собрать «Волгоград Арену». В сентябре 2019 это получилось у Сергея Шнурова и группы «Ленинград», а в июне 2020 на стадионе пройдет концерт группы «Руки вверх». Танцпол делают прямо на игровом поле, но уже проверенно: благодаря современным технологиям газон «Ротора» от такого количества прыгающих на нем людей не страдает.

Это не первый опыт проведения музыкальных фестивалей в городе. В 2018 и 2019 году в парке напротив Волгоград Арены проходил молодежный фестиваль «Берег» с большим количеством музыкантов. Он стал очень популярным у зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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