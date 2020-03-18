2020-03-18T11:12:12+03:00
Происшествия

Убийца-душитель волгоградской воспитательницы предстанет перед судом

Мужчина признался в убийстве не сразу
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Это убийство шокировало жителей Волгограда своей жестокостью: в октябре 2019 года в подвале заброшенного дома в Краснооктябрьском районе нашли тело 47-летней сотрудницы детского садика №100, она работала заместителем директора по хозяйственной части. Три дня дочь убитой не знала, где ее мама, обратилась в правоохранительные органы.

Следователи бросились искать душителя. Подозрение сразу пало на 32-летнего ухажера погибшей. Выяснилось, что он поставлял продукты в садик, они познакомились, завязались дружеские отношения. Воспитательница привязалась к своему будущему убийце, делала ему дорогие подарки. А 15 октября между парой случилась ссора. Мужчина избил любимую, задушил и спрятал тело. Он поспешил купить билет и планировал уехать из страны, но его перехватили силовики.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру района для утверждения обвинительного заключения и последующего направления дела в суд для рассмотрения по существу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не надо паники и слухов: для волгоградцев заработает колл-центр по коронавирусу
Убийца-душитель волгоградской воспитательницы предстанет перед судом
Росстат: продолжительность жизни волгоградцев – 74 года
Защитнику Сталинграда Владимиру Турову исполнилось 100 лет
Под Волгоградом двое маленьких детей обгорели на пожаре
Волгоградке незаконно отказали в детском пособии
Двое астраханцев пытались завести в Волгогорад 30 тысяч доз нгаркотиков
В Волгограде столкнулись такси и иномарка: пострадала 10-летняя девочка
В Волгоградской области более пяти тысяч детей-сирот годами ждут законное жилье
В Камышине школьные каникулы из-за коронавируса продлятся две недели
На Волгоград Арене вместе с "Мумий Троллем" и "Сплин" выступит Клава Кока
Доходы волгоградцев за год выросли на шесть процентов
Из-за коронавируса временно закрыли музей «Сталинградская битва»
Волгоградцы поддержали челлендж LIttle Big и станцевали под UNO
Роспотребнадзор: в Волгоградской области снижается число заболевших пневмонией и простудой
В Волгограде декану юрфака дали реальный срок в колонии за взятки
Из-за коронавируса «Ротор» приостановил игры до 10 апреля