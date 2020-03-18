Убийца-душитель волгоградской воспитательницы предстанет перед судом

18 Март 2020 2020-03-18T11:12:12+03:00

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Это убийство шокировало жителей Волгограда своей жестокостью: в октябре 2019 года в подвале заброшенного дома в Краснооктябрьском районе нашли тело 47-летней сотрудницы детского садика №100, она работала заместителем директора по хозяйственной части. Три дня дочь убитой не знала, где ее мама, обратилась в правоохранительные органы.

Следователи бросились искать душителя. Подозрение сразу пало на 32-летнего ухажера погибшей. Выяснилось, что он поставлял продукты в садик, они познакомились, завязались дружеские отношения. Воспитательница привязалась к своему будущему убийце, делала ему дорогие подарки. А 15 октября между парой случилась ссора. Мужчина избил любимую, задушил и спрятал тело. Он поспешил купить билет и планировал уехать из страны, но его перехватили силовики.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру района для утверждения обвинительного заключения и последующего направления дела в суд для рассмотрения по существу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU