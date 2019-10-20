2019-10-20T14:29:13+03:00
Происшествия

В Волгограде сотрудницу детского сада задушил альфонс-любовник

Выходец с Кавказа убил женщину, которая упрекнула, что тратит на него много денег
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото СУ СК по Волгоградской области.Фото СУ СК по Волгоградской области.
Изменить размер текста:

Стали известны подробности зверского убийства, которое произошло в Краснооктябрьском районе Волгограда. Речь идет о задушенной 47-летней женщине - сотруднице детского садика №100, где она работала заместителем директора по хозяйственной части.

Как сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по региону, заявление о пропаже женщины поступило в полицию 18 октября. Обратилась 26-летняя дочь «потеряшки». Девушка рассказала, что еще 16 октября мама ушла, как обычно, утром на работу, но до детсада так и не добралась. Когда женщина не появилась в срок на рабочем месте, тревогу забили ее коллеги. Они стали названивать ей на телефон, но долго никто не брал трубку. Позже, как рассказали следователям коллеги убитой, на звонок ответил неизвестный мужчина. Он пытался разговаривать, подделывая голос потерпевшей (но ему это плохо удалось), и сообщил, что она ушла на больничный.

В связи с тем, что женщина исчезла внезапно, следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». В ходе опроса друзей-знакомых, удалось выяснить, что в последнее время пропавшая поддерживала тесные дружеские отношения с 32-летним гражданином Грузии. Мужчина поставлял продукты питания в детский сад, где работала волгоградка.

- Накануне исчезновения вместе с этим мужчиной она уехала с работы и пропала. Поначалу на допросе грузин категорически отрицал свою причастность к ее пропаже. Но позже все-таки сознался в убийстве. Выяснилось, что между парой вспыхнула ссора, и в порыве гнева женщина упрекнула любовника в том, что он дорого ей обходится, так как она регулярно помогала ему деньгами и дарила дорогостоящие подарки. Горячий кавказец не смог стерпеть такое унижение, он сначала ударил женщину по лицу, а потом задушил. Тело спрятал в подвале заброшенного дома в дачном массиве Краснооктябрьского района. Место убийца указал сам, - подчеркивают в СУ СК по Волгоградской области.

Эксперты подтвердили, что волгоградка умерла от механической асфиксии.

Кстати, следователи задержали убийцу, когда тот уже на вокзале, в руках у него был билет на автобус, который буквально через несколько часов должен был отравиться за пределы России. Не успел сбежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Впаяли 11 лет за изнасилование, которого не было": родители бьются за свободу сына, осужденного из-за пенсионерки-алкоголички
Следователь уволился из-за поделки подписей свидетелей, потерпевшая каялась за вранье, но парень продолжает сидеть в тюрьме [эксклюзив Kp.ru]
«Он заколол ее кота и похвастался другу»: В Петербурге парикмахер, которая вывезла тело соседа на маршрутке, расчленила его из-за ссоры
Перед смертью мужчина жаловался на сожителей по коммуналке и хотел обратиться в МВД. Но друг его успокоил: «Не убьют же они тебя»
Новости 24
В Волгограде с экскурсии сбежал 13-летний подросток из Камышинского центра
Ради дачников пустили дополнительный рейс парохода на «Сарпинский»
В ЖК «Долина» Волгограда в 2020 году построят еще один детский садик
В овраге Волгограда нашли тело задушенной сотрудницы детсада
В Волгоградской области в этом году собрали в два раза больше подсолнечника
На астраханском полигоне успешно испытали новейшие ракетные системы «Триумф»
Под Волгоградом под колеса попал 14-летний мотоциклист
В Волгограде рецидивист из Москвы ограбил молодого парня
В Волгограде иномарка врезалась в припаркованную «Ладу»: пострадал ребенок
Губернатор Астраханской области рассекал на байке с «Ночными волками»
Слона выведут на променад в центре Волгограда
Наташа Королева на Мамаевом кургане опустилась на колени
«Ротор» на выезде вничью сыграл с «Армавиром»
Вторая «Точка кипения» открылась в Волгограде
Под Волгоградом отметят День дуба
В Волгограде решили, кто высадит деревья в трех скверах
Волгоградец забил насмерть астраханца
Мошенники подменили деньги на купюры «Банка приколов»
Два ВАЗа столкнулись под Волгоградом: ребенок в больнице
За лучший проект благоустройства набережной у амфитеатра волгоградцам обещают сто тысяч рублей
Заместителем губернатора Волгоградской области по строительству стал Владимир Марченко