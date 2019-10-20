В Волгограде сотрудницу детского сада задушил альфонс-любовник

Стали известны подробности зверского убийства, которое произошло в Краснооктябрьском районе Волгограда. Речь идет о задушенной 47-летней женщине - сотруднице детского садика №100, где она работала заместителем директора по хозяйственной части.

Как сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по региону, заявление о пропаже женщины поступило в полицию 18 октября. Обратилась 26-летняя дочь «потеряшки». Девушка рассказала, что еще 16 октября мама ушла, как обычно, утром на работу, но до детсада так и не добралась. Когда женщина не появилась в срок на рабочем месте, тревогу забили ее коллеги. Они стали названивать ей на телефон, но долго никто не брал трубку. Позже, как рассказали следователям коллеги убитой, на звонок ответил неизвестный мужчина. Он пытался разговаривать, подделывая голос потерпевшей (но ему это плохо удалось), и сообщил, что она ушла на больничный.

В связи с тем, что женщина исчезла внезапно, следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». В ходе опроса друзей-знакомых, удалось выяснить, что в последнее время пропавшая поддерживала тесные дружеские отношения с 32-летним гражданином Грузии. Мужчина поставлял продукты питания в детский сад, где работала волгоградка.

- Накануне исчезновения вместе с этим мужчиной она уехала с работы и пропала. Поначалу на допросе грузин категорически отрицал свою причастность к ее пропаже. Но позже все-таки сознался в убийстве. Выяснилось, что между парой вспыхнула ссора, и в порыве гнева женщина упрекнула любовника в том, что он дорого ей обходится, так как она регулярно помогала ему деньгами и дарила дорогостоящие подарки. Горячий кавказец не смог стерпеть такое унижение, он сначала ударил женщину по лицу, а потом задушил. Тело спрятал в подвале заброшенного дома в дачном массиве Краснооктябрьского района. Место убийца указал сам, - подчеркивают в СУ СК по Волгоградской области.

Эксперты подтвердили, что волгоградка умерла от механической асфиксии.

Кстати, следователи задержали убийцу, когда тот уже на вокзале, в руках у него был билет на автобус, который буквально через несколько часов должен был отравиться за пределы России. Не успел сбежать.