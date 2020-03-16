2020-03-16T12:09:02+03:00
Общество

В Волгограде УФАС проверяет аптечные сети по поводу дефицита и роста цен на медицинские маски

Если выяснят картельный сговор - поставщиков накажут
Екатерина МАЛИНИНА
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Маску найти в Волгограде сейчас сложно.Маску найти в Волгограде сейчас сложно.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Купить в Волгограде маску – непростая задача, практически невозможная. В аптеки они поступают крайне редко и их тут же разбирают. И в данном случае покупатели уже и на цену не смотрят, чем многие аптечные сети пользуются. По сравнению с прошлым годом в некоторых фармацевтических точках стоимость обычной маски выросла в несколько раз. Подобный дефицит пугает, ведь в мире объявили пандемию коронавируса, а медицинская маска – одно из первичных средств защиты. УФАС России пытается разобраться, является ли рост цен на этот медицинский атрибут – картельным сговором производителем, а дефицит – искусственно созданным.

Волгоградские антимонопольщики также начали внеплановые проверки крупных аптечных сетей. Специалисты анализируют полученную информацию. Если выяснится, что ажиотаж искусственный, а стоимость завышенная, то виновников накажут.

Кстати, в Красноярске возбудили дело в отношении поставщиков медицинских масок. Их обвинили в картельном сговоре.

Все информацию о ситуации с коронавирусом в Волгограде, об отмененных мероприятиях и занятиях в школе читайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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