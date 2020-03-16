Охранные зоны газопроводов

16 Март 2020 2020-03-16T08:27:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Зачастую недобросовестные организации, осуществляя земляные работы грубо нарушают Правила охраны газораспределительных сетей (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. №878). Приступая к строительным и земляным работам такие организации не согласовывают свои действия, не успевают вызвать или не ждут представителей организаций-владельцев смежных коммуникаций, нарушают правила разработки траншей и котлованов. В результате подобных инцидентов без голубого топлива остаются сотни жителей, возникает прямая угроза здоровью и жизни людей! За нарушение требований данных правил юридические и физические лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ.

Читать далее...