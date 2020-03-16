2020-03-16T08:27:12+03:00
Общество

Охранные зоны газопроводов

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» напоминают о необходимости соблюдения Правил охраны газораспределительных сетей при проведении земляных работ в охранных зонах газопроводов
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Фото: АО Волгоградгоргаз.Фото: АО Волгоградгоргаз.
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Зачастую недобросовестные организации, осуществляя земляные работы грубо нарушают Правила охраны газораспределительных сетей (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. №878). Приступая к строительным и земляным работам такие организации не согласовывают свои действия, не успевают вызвать или не ждут представителей организаций-владельцев смежных коммуникаций, нарушают правила разработки траншей и котлованов. В результате подобных инцидентов без голубого топлива остаются сотни жителей, возникает прямая угроза здоровью и жизни людей! За нарушение требований данных правил юридические и физические лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ.

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