Охранные зоны газопроводов

Зачастую недобросовестные организации, осуществляя земляные работы грубо нарушают Правила охраны газораспределительных сетей (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. №878). Приступая к строительным и земляным работам такие организации не согласовывают свои действия, не успевают вызвать или не ждут представителей организаций-владельцев смежных коммуникаций, нарушают правила разработки траншей и котлованов. В результате подобных инцидентов без голубого топлива остаются сотни жителей, возникает прямая угроза здоровью и жизни людей! За нарушение требований данных правил юридические и физические лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ.

Необходимо знать!

Под охранной зоной газораспределительной сети понимается территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам:

Обратите внимание!

В целях исключения рисков возникновения аварийной ситуации, перед началом строительных и земляных работ, организации или отдельные граждане обязаны обратиться в территориальное структурное подразделение администрации своего района или города для получения разрешения от всех собственников сетей и эксплуатирующих организаций, расположенных на данной территории, в том числе ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз».

Водителям транспортных средств!

Еще одна серьезная проблема – это повреждение автотранспортными средствами надземных газопроводов, так называемой «воздушки». Последствия столкновения автомобиля с надземным газопроводом также, как и в случае с несанкционированными строительными работами, грозит утечкой газа, отключением потребителей газа и компенсацией затрат на ремонтные работы виновником случившегося. Граждане, будьте внимательны при управлении транспортным средством!

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» напоминают!

Если при производстве земляных работ или в результате автомобильного наезда произошло повреждение газопровода, следует немедленно сообщить об этом по телефону 04 (104 – с мобильного) и ждать приезда аварийной бригады. До этого не курить, не пользоваться открытым огнем, не допускать в опасную зону посторонних лиц.

Помните! Повреждение газораспределительных сетей грозит авариями и несчастными случаями!