2020-03-13T19:19:19+03:00
Спорт

«Ротор» заплатит штраф на фаната с дымовой шашкой на матче

РФС наказал футбольный клуб за нерадивого болельщика
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Этого хулигана нашли и тоже уже наказали. Но из-за него пострадал и клуб.Этого хулигана нашли и тоже уже наказали. Но из-за него пострадал и клуб.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Весенняя часть Олимп-Первенство ФНЛ началась для «Ротора» с не очень приятных «сюрпризов». Мало того, что сине-голубые не смогли одолеть на своем поле «Нефтехимик», который отстает от нашей команды на четыре строчки в турнирной таблице, так еще и штраф «прилетел» от РФС. Из-за кого? Все из-за того же нерадивого фаната, который запалил дымовую шашку на «Волгоград Арене».

«В соответствии со статьей 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями пиротехнических изделий - оштрафовать ФК "Ротор" Волгоград на 2 000 (Две тысячи) рублей», - такое решение принял дисциплинарный комитет РФС.

Напомним, этого хулигана правоохранители вычислили практически сразу по камерам видеонаблюдения. Его уже задержали и арестовали. Им оказался 38-летний волгоградец. Суд отправил его в СИЗО на пять суток, чтобы он хорошо подумал над своим поведением. Кроме того, ему в течение всего года запрещено посещать все спортивные массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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