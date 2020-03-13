«Ротор» заплатит штраф на фаната с дымовой шашкой на матче

13 Март 2020 2020-03-13T19:19:19+03:00

Этого хулигана нашли и тоже уже наказали. Но из-за него пострадал и клуб. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Весенняя часть Олимп-Первенство ФНЛ началась для «Ротора» с не очень приятных «сюрпризов». Мало того, что сине-голубые не смогли одолеть на своем поле «Нефтехимик», который отстает от нашей команды на четыре строчки в турнирной таблице, так еще и штраф «прилетел» от РФС. Из-за кого? Все из-за того же нерадивого фаната, который запалил дымовую шашку на «Волгоград Арене».

«В соответствии со статьей 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями пиротехнических изделий - оштрафовать ФК "Ротор" Волгоград на 2 000 (Две тысячи) рублей», - такое решение принял дисциплинарный комитет РФС.

Напомним, этого хулигана правоохранители вычислили практически сразу по камерам видеонаблюдения. Его уже задержали и арестовали. Им оказался 38-летний волгоградец. Суд отправил его в СИЗО на пять суток, чтобы он хорошо подумал над своим поведением. Кроме того, ему в течение всего года запрещено посещать все спортивные массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU