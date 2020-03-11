2020-03-11T17:37:48+03:00
Происшествия

Фаната, запалившего фаер на «Волгоград Арене», отправили за решетку

Волгоградцу запретили впредь посещать футбольные матчи
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Дымовую шашку зажег 38-летний болельщик.Дымовую шашку зажег 38-летний болельщик.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Для 38-летнего волгоградского фаната матч «Ротор»-«Нефтехимик», с которым стартовала весенняя часть сезона ФНЛ 2019/2020, стал первым и последним в этом году. Ему запретили посещать официальные спортивные мероприятия сроком на 1 год. А все из-за фаера, который он зажег на матче.

Это он пронес 9 марта на «Волгоград Арену» дымовую шашку и зажег ее во время матча. Хотя всем болельщикам известно, что делать это категорически запрещено. Нарушение в секторе D 110 зафиксировали полицейские, а потом по камерам видеонаблюдения установили и личность хулигана.

Нарушителя задержали и арестовали на 5 суток. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Нарушителя задержали и арестовали на 5 суток.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- На волгоградца составили административный протокол по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». 11 марта суд Центрального района Волгограда назначил болельщику наказание в виде 5 суток ареста, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном Главке.

Кроме того, проведут дополнительные инструктажи с контролерами-распорядителями, которые допустили болельщика на стадион с запрещенным предметом.

ВАЖНО!

ГУ МВД России по Волгоградской области напоминает, что Постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2013 г. № 1156 утверждены Правила поведения при проведении официальных спортивных соревнований, предусматривающие права и обязанности зрителей, использование средств поддержки, а места проведения таких мероприятий оснащены средствами фото и видеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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