Волгоградская область оказалась в хвосте экологического рейтинга

13 Март 2020 2020-03-13T10:46:38+03:00

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Общероссийский «Зеленый патруль» составил национальный экологический рейтинг по итогам зимы 2019 - 2020 года. Волгоградская область заняла в нем 52-е место и оказалась в хвосте рейтинговой таблицы. Хотя и улучшила свое положение за прошедший сезон на две позиции. Подпортил положение промышленно-экологический индекс: регион получил всего 38 баллов. Для сравнения у аутсайдеров экологического рейтинга - Красноярского края, Свердловской, Челябинской и Иркутской областей - этот показатель колеблется от 40 до 43 единиц. Причина - вырубка деревьев, загрязняющие воздух заводы и устаревшие котельные. Например, газоочистку на металлургическом заводе «Красный Октябрь» должны были установить еще к ЧМ-2018. Но оборудование, который закупил прежний владелец, так и лежит в коробках. Даже проекта на монтаж у нового владельца нет. Так что предприятие продолжает пускать зловонные "рыжие хвосты" и травить волгоградцев.

Как сообщает «КП-Волгоград», природоохранный индекс Волгоградской области получил среднюю оценку - 51 из 100. Сводный индекс также оказался в середине списка. А вот по социально-экологическому индексу положение в регионе стабильное - 69 баллов. У лидеров рейтинга - Алтая, Тамбовской и Белгородской областей этот показатель варьируется от 78 до 82 балов. Соседняя Ростовская область заняла 30-е место в национальном рейтинге, Астраханская область оказалась на 33-й строке, Воронежская – на 48-м месте, Саратовская – на 58-м.

- Большее опасение вызывает то, что природа, обманутая мартовским теплом, начинает просыпаться. А ведь в средней полосе России заморозки могут быть и до июня. Цветы плодовых в этом случае еще весной погибнут, урожая озимых зерновых может и не быть. Ожидаемые заморозки погубят всходы. Засуха в этом году в средней полосе России очень вероятна, а про южные сельскохозяйственные регионы даже боязно подумать. При таком развитии событий участятся и лесные пожары. Степь постепенно будет продвигаться на север на место лесов, а вместе с ней и саранча, кстати, - отмечает директор природоохранных программ «Зеленого патруля Роман Пукалов.

ИСТОЧНИК KP.RU