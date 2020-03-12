Матч «Ротор»-«Шинник» состоится: в Волгограде опровергли отмену игры из-за короновируса

12 Март 2020 2020-03-12T22:16:10+03:00

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Матч 27-го тура ОЛИМП-Первенства России по футболу между ФК «Ротор» и ФК «Шинник» состоится 15 марта, несмотря не ограничения, которые ввели в Московской области из-за коронавируса.

Напомним, игра должна пройти на «Арене-Химки» в Московской области – на резервном стадионе ярославской команды, так как их домашнее поле находится в неудовлетворительном состоянии и РФС запретил проводить на нем матчи, пока газон не приведут в норму.

Сегодня, 12 марта, губернатор Московской области подписал указ «О введении режима повышенной готовности» в связи с коронавирусом. Некоторые СМИ и телеграмм-каналы тут же поспешили распустить слухи о том, что матч «Ротор»-«Шинник» отменят. Однако, эту информацию «КП-Волгоград» в пресс-клубе сине-голубых опровергли.

Как гласит разъяснение РФС, матчи Олимп Первенства-ФНЛ в Москве и Московской области до 10 апреля будут проводиться с определенными ограничениями: на игры могут быть допущены не более 5000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других задействованных в проведении матча лиц.

Отметим, что последние игры на «Арене-Химки» не собирали более тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU