Матч «Ротора» и ярославского «Шинника» перенесли в Химки

6 Март 2020 2020-03-06T17:33:08+03:00

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Первая выездная игра «Ротора» пройдет не в Ярославле, откуда наш соперник ФК «Шинник», а в подмосковных Химках. Матч состоится 15 марта на стадионе «Арена Химки».

Игру перенесли из-за отвратительного состояния футбольного поля на ярославском стадионе. 4 марта по этой причине уже отменили кубковый матч «Шинник»- «Урал». Гости просто отказались играть на таком газоне. После этого Футбольная национальная лига, руководствуясь пунктами 6.7 и 6.8 Регламента, наложила запрет на проведение матчей на домашней арене «черно-синих» до тех пор, пока газон не приведут в надлежащее состояние. В итоге ярославцам пришлось в срочном порядке искать запасной стадион.

Сегодня, 6 марта, «Шинник» уведомил ФНЛ, что первый домашний матч в рамках 27-го тура Олимп-Первенства ФНЛ 2019/2020 пройдет на стадионе «Арена Химки», который является у ярославцев резервным.

Напомним, что на данный момент «Ротор» занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ, а «Шинник» - на шестой строке.

Матч в Химках (по адресу - улица Кирова, 24) начнется в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU