Коронавирус не помеха: в Волгограде пройдет Крестный ход на Пасху

12 Март 2020 2020-03-12T20:27:04+03:00

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В Волгоградской области пока больных коронавирусом не зафиксировано, но руку на пульсе держат все – и медики, и власти. Сегодня вот и военнослужащие подтянулись и провели в военном городке Мариновка масштабные учения по предотвращению распространения вируса. А к вечеру 12 марта и в волгоградской епархии заявили: «Пасхальный крестный ход в Волгограде будет обязательно: вирусы этому не помеха».

На днях в Волгограде появились слухи о том, что Крестный ход могут отменить из-за коронавируса. Митрополия это сразу опровергла.

- Крестный ход – это не только форма совместной молитвы, но и мощное духовное лекарство, к которому наши благочестивые предки прибегали и в праздники, и во времена эпидемий и моровых поветрий. И этим спасались.

Так, например, крестным ходом с иконой Казанской Божией Матери была остановлена чума в Москве. С заступничеством чудотворных икон Богородицы, пронесенных крестными ходами связано прекращение эпидемии во многих городах России: в Ярославле, Рыбинске, Казани. Крестный ход освящает местность, по которой он проходит, сам воздух и, конечно людей, которые им идут. И на Пасху верующие Волгоградской епархии, как и в прошлом году выйдут на общегородской крестный ход славить Христа Воскресшего. Потому что, где Христос, там не может быть никакой нечистоты, - говорят в Волгоградской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU