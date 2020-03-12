Двор раздора делят через суд: собственникам дома в Волгограде не разрешили защищать дорогу от автозаков

12 Март 2020 2020-03-12T15:47:47+03:00

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Двор у дома №108 на улице Качинцев в Волгограде стал поводом для судебных разбирательств. «Комсомолка» ранее писала о том, Управление Судебного департамента в Волгоградской области вдруг решило, что дорога, примыкающая к многоэтажке с одной стороны, и военному суду с другой, должна стать общей, так как проезжать в здание суда через часть решили запретить.

Волгоградцы, конечно, запротестовали: автозаки и машины судей, постоянно разъезжающие под окнами целыми днями, явно лишние на улице, ширина которой вовсе не предусмотрена для проезда фургона.

11 марта Арбитражный суд начал рассматривать это дело. Юрист настаивал на том, что ответчиками по делу должны выступать непосредственно собственники дома – то есть люди. Но служитель Фемиды решил иначе и оставил право представлять «двор раздора» ТСН, который, по сути, является просто организацией.

Как рассказал «КП-Волгоград» юрист Максим Осипкин, сегодня назначили экспертизу по сервитуту. Она должна ответить на вопрос: а есть ли альтернативные дороги? А они есть. «Космомолка» наблюдает за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU