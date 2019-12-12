2019-12-12T11:25:44+03:00
Общество

Двор раздора: волгоградцы защищают дорогу у дома от автозаков суда

На улице Качинцев за дорогу у многоэтажки судятся жильцы и служители Фемиды
Елена РЫЖАЯ
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Жильцы очень возмущены ситуацией. Фото: Лариса Кравец.Жильцы очень возмущены ситуацией. Фото: Лариса Кравец.
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- Наш двор хотят превратить в проезжую часть! Если мы проиграем суд, то под окнами целыми днями будут ездить военные автозаки, судьи на личных машинах и все, кому не лень! – это крик о помощи проживающих волгоградцев в многоэтажке по улице Качинцев №108 в Дзержинском районе. Более трехсот человек борются за дорогу возле собственного дома, на нее же претендует гарнизонный суд Волгоградской области. «Комсомолка» разбиралась в ситуации.

ПРОХОДНАЯ ЧАСТЬ

- Первый раз мы об этой ситуации узнали весной прошлого года. К нам обратилось Управление Судебного департамента в Волгоградской с просьбой о предоставлении сервитута, то есть ограниченного права пользования дорогой у нашей многоэтажки, - рассказывает волгоградка Лариса Кравец. – Мы поставили этот вопрос на собрании ТСН в виде голосования. 159 собственников, то есть все присутствующие, не поддержали такую идею.

Вполне законное основание, чтобы поставить жирную точку в возникшем вопросе, но для жильцов все только начиналось. После неудачной попытки Управление обратилось в арбитраж, ведь заполучить дорогу требовало само Минобороны. Как оказалось, еще в 2012 году ведомство передало здание под номером «108В», находящееся на территории военной части, под офис гарнизонного военсуда при одном условии: обеспечить в помещение отдельный вход, «исключающий доступ на территорию военного городка». То есть – дорогами общего пользования.

Вот тут должен проехать автозак. Фото: Лариса Кравец.

Вот тут должен проехать автозак. Фото: Лариса Кравец.

Условие проигнорировали, ведь дорог общего пользования попросту не было, а помещение все равно отдали. В апреле 2017-го у земельного участка военсуда появился кадастровый номер, что вообще удивительно, ведь без доступа к зданию регистрация невозможна.

- При постановке на государственный учет нужен межевой план, в котором будет указано, каким именно образом обеспечивается доступ к зданию суда, - поясняет Кравец. – Возможно, там указали, что есть земли общего пользования, хотя есть только наш двор и наша дорога, право на которую есть только у собственников квартир.

Суд на фоне многоэтажки, с жильцами которой судится.

Суд на фоне многоэтажки, с жильцами которой судится.

Доступ к зданию суда предусмотрен через военный городок. На официальном сайте так и написано: «Проход к зданию военного суда осуществляется через КПП воинской части при предъявлении документов».

- Сейчас судьи, другие сотрудники и автозаки проезжают через КПП без досмотра согласно спискам. Почему тогда надо претендовать на наш кусочек земли? Почему бы им не договориться без участия гражданских лиц? - вопрошают жильцы.

СУДЬИ И АВТОЗАКИ

Но это не самое интересное. Условия сервитута – вот, что заслуживает внимания. Продать тишину и спокойствие собственникам квартир предлагают за… тысячу рублей в год! Есть даже график. Например, ежедневно дорога должна быть свободная с 9:00 до 19:00 часов для 6 судей и 8 сотрудников суда на личных машинах, плюс 2 служебных автомобилей. Дни конвойных автозаков – понедельник, среда, пятница с 9:00 до 18:00. Подразумевается, что сюда же будут ходить другие участники заседаний, и никто не исключает, что среди них будут автомобилисты.

- Они говорят, что не требуется дополнительных затрат для обустройства дороги, но это же неправда. Как в любом дворе у нас по обочинам стоят машины. Автозак банально не проедет, ведь ширина местами всего 4,3 метра, тогда как для грузового транспорта требуется 6 метров. Мы что, должны машины в квартиры заносить или как? – высказывает общее возмущение Лариса.

Шлагбауму придется "пахать", чтобы пропускать 16 машин сотрудников плюс автозаки плюс посетителей суда.

Шлагбауму придется "пахать", чтобы пропускать 16 машин сотрудников плюс автозаки плюс посетителей суда.

Жильцы-автомобилисты и сами страдают от кривой дороги, а в зимний период тут «вечный гололед», даже легковушки с трудом проезжают.

- Плюс возникает вопрос: а как разъехаться на нашей узкой улочке, когда туда-сюда будут ездить десятки посторонних и мы, жильцы? Может пора трассу с двумя полосами строить? Я понимаю, что с юридической точки зрения это просто эмоции, конечно. Но наше мнение ведь тоже должны учитывать.

В досудебном порядке разрешить этот конфликт интересов не получилось. Люди хотят жить тихо и имеют полное право. А зданию военсуда нужна дорога, чтобы не нарушать условия договора. Разрешит спор только служитель Фемиды и очень интересно, на чью сторону он встанет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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