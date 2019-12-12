Двор раздора: волгоградцы защищают дорогу у дома от автозаков суда

- Наш двор хотят превратить в проезжую часть! Если мы проиграем суд, то под окнами целыми днями будут ездить военные автозаки, судьи на личных машинах и все, кому не лень! – это крик о помощи проживающих волгоградцев в многоэтажке по улице Качинцев №108 в Дзержинском районе. Более трехсот человек борются за дорогу возле собственного дома, на нее же претендует гарнизонный суд Волгоградской области. «Комсомолка» разбиралась в ситуации.

ПРОХОДНАЯ ЧАСТЬ

- Первый раз мы об этой ситуации узнали весной прошлого года. К нам обратилось Управление Судебного департамента в Волгоградской с просьбой о предоставлении сервитута, то есть ограниченного права пользования дорогой у нашей многоэтажки, - рассказывает волгоградка Лариса Кравец. – Мы поставили этот вопрос на собрании ТСН в виде голосования. 159 собственников, то есть все присутствующие, не поддержали такую идею.

Вполне законное основание, чтобы поставить жирную точку в возникшем вопросе, но для жильцов все только начиналось. После неудачной попытки Управление обратилось в арбитраж, ведь заполучить дорогу требовало само Минобороны. Как оказалось, еще в 2012 году ведомство передало здание под номером «108В», находящееся на территории военной части, под офис гарнизонного военсуда при одном условии: обеспечить в помещение отдельный вход, «исключающий доступ на территорию военного городка». То есть – дорогами общего пользования.

Вот тут должен проехать автозак. Фото: Лариса Кравец.

Условие проигнорировали, ведь дорог общего пользования попросту не было, а помещение все равно отдали. В апреле 2017-го у земельного участка военсуда появился кадастровый номер, что вообще удивительно, ведь без доступа к зданию регистрация невозможна.

- При постановке на государственный учет нужен межевой план, в котором будет указано, каким именно образом обеспечивается доступ к зданию суда, - поясняет Кравец. – Возможно, там указали, что есть земли общего пользования, хотя есть только наш двор и наша дорога, право на которую есть только у собственников квартир.

Суд на фоне многоэтажки, с жильцами которой судится.

Доступ к зданию суда предусмотрен через военный городок. На официальном сайте так и написано: «Проход к зданию военного суда осуществляется через КПП воинской части при предъявлении документов».

- Сейчас судьи, другие сотрудники и автозаки проезжают через КПП без досмотра согласно спискам. Почему тогда надо претендовать на наш кусочек земли? Почему бы им не договориться без участия гражданских лиц? - вопрошают жильцы.

СУДЬИ И АВТОЗАКИ

Но это не самое интересное. Условия сервитута – вот, что заслуживает внимания. Продать тишину и спокойствие собственникам квартир предлагают за… тысячу рублей в год! Есть даже график. Например, ежедневно дорога должна быть свободная с 9:00 до 19:00 часов для 6 судей и 8 сотрудников суда на личных машинах, плюс 2 служебных автомобилей. Дни конвойных автозаков – понедельник, среда, пятница с 9:00 до 18:00. Подразумевается, что сюда же будут ходить другие участники заседаний, и никто не исключает, что среди них будут автомобилисты.

- Они говорят, что не требуется дополнительных затрат для обустройства дороги, но это же неправда. Как в любом дворе у нас по обочинам стоят машины. Автозак банально не проедет, ведь ширина местами всего 4,3 метра, тогда как для грузового транспорта требуется 6 метров. Мы что, должны машины в квартиры заносить или как? – высказывает общее возмущение Лариса.

Шлагбауму придется "пахать", чтобы пропускать 16 машин сотрудников плюс автозаки плюс посетителей суда.

Жильцы-автомобилисты и сами страдают от кривой дороги, а в зимний период тут «вечный гололед», даже легковушки с трудом проезжают.

- Плюс возникает вопрос: а как разъехаться на нашей узкой улочке, когда туда-сюда будут ездить десятки посторонних и мы, жильцы? Может пора трассу с двумя полосами строить? Я понимаю, что с юридической точки зрения это просто эмоции, конечно. Но наше мнение ведь тоже должны учитывать.

В досудебном порядке разрешить этот конфликт интересов не получилось. Люди хотят жить тихо и имеют полное право. А зданию военсуда нужна дорога, чтобы не нарушать условия договора. Разрешит спор только служитель Фемиды и очень интересно, на чью сторону он встанет.