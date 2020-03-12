2020-03-12T11:38:05+03:00
Общество

Депутаты облдумы поддержали проведение опроса о волгоградском времени

Его собираются организовать вместе с референдумом о конституции 22 апреля
Екатерина МАЛИНИНА
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Опрос по времени проведут 22 апреля.Опрос по времени проведут 22 апреля.Фото: Олег УКЛАДОВ
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22 апреля волгоградцы не только будут решать, согласны они с поправками в конституцию или нет. 11 марта Александр Блошкин, председатель Волгоградской областной Думы предложил провести опрос о времени в регионе. Еще раз. Имеет право. Ведь прошло два года с тех пор, как волгоградцы уже высказались о часовом поясе в Волгоградской области. И сделать это собираются в ближайшее время – 22 апреля. Губернатор Андрей Бочаров эту идею поддержал. Вопрос включили в повестку заседания Волгоградской областной Думы, чтобы народные избранники решили, стоит ли еще раз поднимать этот вопрос. Ведь большинство населения уже и особо не волнует разница в час с Москвой.

В списке обсуждаемых докладов выступление Александра Блошкина стояло последним. Но выслушать его так и не удалось. После двух часов обсуждений различных поправок и уточнений оставшиеся, в том числе и Постановление Волгоградской областной Думы "О выявлении мнения населения Волгоградской области по вопросу об исчислении времени" приняли пакетом. Возможно, если бы его озвучили, то стало бы известна хотя бы примерная сумма затрат на этот вопрос. Финансировать организацию проведения опроса должна администрация Волгоградской области, то есть областной бюджет. Также за короткий срок предстоит разработать типовое положение об организации мероприятий, которые помогут определить мнение людей о переходе из третьей часовой зоны (МСК+1) во вторую (московское время).

ИСТОЧНИК KP.RU

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