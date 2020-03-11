Вопрос о возвращении московского времени в Волгограде вынесут на референдум

В Волгограде и по всей стране 22 апреля 2020 года пройдет референдум, где рассмотрят поправки в конституцию РФ. Но для волгоградцев эта тема может оказаться не единственной. Как сообщает «КП-Волгоград» председатель областной Думы Александр Блошкин предложил вынести на голосование 22 апреля еще один вопрос - о возвращении московского времени в Волгоградской области. Один региональный вопрос на этом голосовании может быть. Два года после предыдущего референдума прошло. Так что формально препятствий нет. В результате губернатор эту инициативу поддержал, отметив, что необходимо продумать все организационные моменты.

- Мы помним эту всю эпопею, как это все проходило. И, когда была удовлетворена этим решением после референдума одна часть населения, другая часть очень активно выступала против. И вот тогда, я просто всем напоминаю, тогда два года назад мы сказали - давайте возьмем паузу определенную годика на два, посмотрим на ситуацию. Надо сверить позицию и, возможно, 22 апреля провести опрос наших жителей по данной теме. Если вы нас поддержите, будет очень хорошо, - обратился к Андрею Бочарову спикер облдумы Блошкин.

- Решение принимали жители на референдуме, и мы должны его уважать. Но, действительно, не проходит ни одной встречи, чтобы ко мне с этим вопросом не обращались. Бизнесмены, у которых сложности в бизнесе, бабушки, у которых дети не высыпаются. Я поддержу ваше предложение - вынести этот региональный вопрос о времени на голосование, - ответил губернатор Андрей Бочаров. - Прошло время. Люди сейчас немножко по-другому стали смотреть, когда коснулось. Встречались, разговаривали с теми, кто любит футбол смотреть, биатлон, до двух, до трех ночи, слушайте, выходит. Смотришь все остальное, пока уснешь, здесь уже на работу пора опять. Все перемешалось. <..> Я еще раз проанализировал, и не возражаю, чтобы в том числе вынести одни из региональных вопросов, вопрос, связанный со временем. Надо просто продумать все организационные мероприятия. <..> Со своей стороны, что от меня нужно, я готов поддержать организационно.

Напомним, Волгоградская область сменила часовой пояс в два часа ночи 28 октября 2018 года. Стрелки перевели на час вперед. Сейчас регион живет в GMT4 (МСК + 1 час). Перехода на местное время волгоградцы добивались несколько лет. Депутаты облдумы могли принять такое решение и сами, но активно сопротивлялись. В итоге референдум провели в день выборов президента. Проголосовали "за" перевод стрелок 58,82% участников референдума о времени. На участки пришли две трети избирателей Волгоградской области.

До народного голосования 22 апреля осталось немного времени. Во время встречи с областными парламентариями губернатор Андрей Бочаров поручил депутатам активно заняться информированием, встречаться со своими избирателями, разъяснять важность голосования и донести до жителей мысль, что поправки в конституцию направлены на сохранение стабильности государства.

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