Паводок откладывается: Росводресурсы уменьшили сбросы для Волжской ГЭС

3 Март 2020 2020-03-03T16:09:12+03:00

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Росводресурсы объявили о введении с 1 марта 2020-го режима повышенной готовности на ряда субъектов РФ к пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков. Вот только Волгоградской области в этом году паводок, похоже, не грозит. Зима была малоснежная, и первое же весеннее солнце высушило все остатки влаги. И первой «ласточкой» в перспективе того, что Волго-Ахтубинская пойма может вновь остаться без воды стало еще одно решение Росводресурсов. Федеральное агентство уменьшили сбросы на Волжской ГЭС.

Если с 11 февраля Волжская ГЭС сбрасывала 7900 – 8200 кубометров в секунду, то со 2 марта для нее ввели новые режимы - со средним за период сбросным расходом 7700 – 8000 кубометров в секунду. И такие маленькие сбросы будут держать вплоть до 20 марта.

Напомним, в 2019-м году из-за маловодья погибли тонны рыбы и мальков в дельте Волги (в Астраханской области). Зато в декабре гидроэлектростанции сбросили так, что Волга затопила набережную Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU