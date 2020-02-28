2020-02-28T18:40:52+03:00
Общество

В Волгоград для прощания привезут прах Сергея Хайлова

Церемония прощания пройдет 4 марта
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото с личной странички музыканта.Фото с личной странички музыканта.
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что Сергей Хайлов умер в Санкт-Петербурге, где он и жил последние годы, волгоградцы смогут проститься с музыкантом.

Решено было, что церемонии прощания организуют и в Питере, и в Волгограде. На его родине – в северной столице друзья, знакомые, родные и близкие смогут попрощаться с Сергеем 1 марта 2020 года (воскресенье) в ритуальном зале Е11 по адресу: Екатерининский пр., 11. Начало в 09.30.

В Волгоград урну с прахом создателя волгоградского трио «Альманах» привезут 4 марта. Церемония прощания состоится в среду в ритуальном зале на кладбище Центрального района (Димитриевском), ул. Карла Либкнехта, 2а. Начало в 9.20.

Напомним, Сергей Хайлов в последние годы боролся с тяжелой болезнью. Ночью 25 февраля его сердце остановилось. В Волгограде он оставил частичку себя и даже больше. Именно в нашем городе он стал тем, кем его знали – автор стихов, песен, книг, режиссер и просто хороший «несуразный» человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгоград для прощания привезут прах Сергея Хайлова
В Волгограде по вине коммунальщиков затопило квартиру пожилого инвалида
Прокуратура нашла в волгоградских аптеках более ста нарушений закона
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают защиту от непредвиденных обстоятельств
В Камышине приставы выгоняли из квартиры тараканов
Елена Слесаренко призналась, что ждет второго ребенка
В Волгоградской области осталось 32 проблемных долгостроев
УФАС запретил «Ротору» покупать дорогую иномарку ради выхода в РПЛ
В Волгограде чиновники вычеркнули сироту из списка нуждающихся в жилье
Рохус Шох ушел с поста президента Федерации футбола Волгоградской области
Я горд и счастлив, что учился здесь: Сергей Бурунов спустя 25 лет вернулся в Волгоград
В Светлоярском районе отравили химикатами еще один плодородный участок земли
В Волгограде жители аварийных домов получили 127 миллионов рублей на новое жилье
Провал у жилого дома в Волгограде засыплют песком
Под Волгоградом сошли с рельсов шесть вагонов с цементом
Волгоградец засыпал и спрятал колодец, чтобы не платить по долгам за воду
В Волжском сбили двух пешеходов: одного на тротуаре, второго на парковке
Вратарь Мирослав Лобанцев покинул «Ротор»
Максим Виторган снимает в Волгограде «Письма Победы»
Следователи установили личности погибших на пожаре под Волгоградом
Проблемной высотке на улице Рыкачева в Волгограде нашли нового застройщика
Автор популярных романов встретится с волгоградскими читателями в Горьковке
В Волгоградской области за четыре года обещают отремонтировать и построить 37 мостов
Волгоградцам уменьшили прожиточный минимум почти на 250 рублей
В Волгограде жертвами лжебанкиров стали учитель, бухгалтер и еще девять человек
Под Волгоградом полуторагодовалый ребенок обварился кипятком