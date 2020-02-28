В Волгоград для прощания привезут прах Сергея Хайлова

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:40:52+03:00

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Несмотря на то, что Сергей Хайлов умер в Санкт-Петербурге, где он и жил последние годы, волгоградцы смогут проститься с музыкантом.

Решено было, что церемонии прощания организуют и в Питере, и в Волгограде. На его родине – в северной столице друзья, знакомые, родные и близкие смогут попрощаться с Сергеем 1 марта 2020 года (воскресенье) в ритуальном зале Е11 по адресу: Екатерининский пр., 11. Начало в 09.30.

В Волгоград урну с прахом создателя волгоградского трио «Альманах» привезут 4 марта. Церемония прощания состоится в среду в ритуальном зале на кладбище Центрального района (Димитриевском), ул. Карла Либкнехта, 2а. Начало в 9.20.

Напомним, Сергей Хайлов в последние годы боролся с тяжелой болезнью. Ночью 25 февраля его сердце остановилось. В Волгограде он оставил частичку себя и даже больше. Именно в нашем городе он стал тем, кем его знали – автор стихов, песен, книг, режиссер и просто хороший «несуразный» человек.

ИСТОЧНИК KP.RU