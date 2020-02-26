Ушел из жизни создатель волгоградского трио «Альманах» Сергей Хайлов

26 Февр. 2020 2020-02-26T20:38:42+03:00

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Печальное известие пришло сегодня, 26 февраля, в Волгоград из Санкт-Петербурга – там скончался известный бард, автор песен, композитор Сергей Хайлов. 18 января ему только исполнилось 50 лет. В Волгограде эта новость сразила на повал всех, кто знал Сергея. А знали и любили его многие.

Сергей Хайлов окончил Волгоградское училище искусств и именно здесь стал тем «несуразным человеком» (как он сам себя называл) – творческим, ярким и до боли любимым. Один из создателей известного волгоградского трио "Альманах" и легендарного трио "Предлог".

«Это человек, который любил других больше, чем себя. То, что останется со мной навсегда... 10 лет жизни и совместного творчества невозможно забыть. Спасибо, что есть его песни», «Светлая память тебе, огромной души человек, искренний и до боли любимый… Трио «Предлог» могло существовать ТОЛЬКО под твоим руководством! И ты это сделал, Сереженька! Ты всегда с нами в своих стихах и песнях.....», «Ещё умел бы бережно жить. Но Хайлову-орлёнку нужна бешеная стихия музыки, магия слова, сила поэзии. Его «Белая гвардия» и «За спиной два крыла»…. И его Голос звучит», - пишут друзья, коллеги и волгоградцы, которые соприкоснулись с его творчеством.

«За спиной два кpыла, две молитвы мои словно кpест,

Hе пускают туда, где меня моя мама ждала» - слова автором которых был Сергей Хайлов навсегда останутся в нашей памяти.

ДОСЬЕ «КП»

Хайлов Сергей Александрович – родился в городе Волгограде 18 января 1970 года. Окончил волгоградскую музыкальную школу №1 по классу скрипки, учился в школе №83, затем поступил на эстрадное отделение Волгоградского училища искусств им. П. А. Серебрякова (1997год). Получил специальность руководителя эстрадного коллектива, артиста ансамбля, хора. Работал в Волгоградском государственном театре НЭТ, в ВДЮЦе "Орленок", директором Центра авторской песни в Волгограде, в студии звукозаписи "Битпром". С 1985 года активно участвовал в работе клуба самодеятельной песни "Отрада". Поэт, композитор, аранжировщик, звукорежиссёр, саунд продюсер, преподаватель. Играет на 6-струнной гитаре, фортепиано, пишет песни на свои стихи. Один из создателей известного волгоградского трио "Альманах" и легендарного трио "Предлог". Организатор группы "Хайлов-бенд", работающей в Санкт-Петербурге уже 10 лет. Им написано более десятка книг, стихов, среди них сборники: "Весталка", "Всяко", "Заплачки", "Сон декадента" и другие. Опубликовано более 20 произведений и статей в журналах. На его счету 6 музыкальных спектаклей, 5 музыкальных сказок (некоторые - совместно с Виктором Каменским), оформлено музыкальное сопровождение 4 художественных вернисажей, создано множество рекламных роликов.

В последние годы жил и работал в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU