2020-02-28T10:14:55+03:00
Общество

Провал у жилого дома в Волгограде засыплют песком

В администрации уверяют: угрозы многоэтажке нет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Говорят, когда-то в этом подвальном помещении была прачечная. Фото Дмитрий Сергеев.Говорят, когда-то в этом подвальном помещении была прачечная. Фото Дмитрий Сергеев.
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Огромный провал, который образовался у многоэтажки №8 по улице Дзержинского в Волгограде, решили засыпать песком и утрамбовать. Такое решение приняла комиссия, в состав которой вошли специалисты управляющей компании и администрации Тракторозаводского района.

Напомним, ЧП произошло 21 февраля. Прямо под фундаментом дома образовалась огромная яма – пять на десять метров. В эту «бездну» рухнула вентиляционная труба и едва не угодила иномарка, припаркованная у многоэтажки. Оказалось, что проржавели и рухнули металлические перекрытия над помещением, которое в последние годы было заброшено. Раньше это помещение относилось к общедомовому имуществу и использовалось для хозяйственно-бытовых нужд жителей (говорят, там когда-то была прачечная).

- Предварительный анализ показал, что целостность фундамента и капитальных конструкций жилого здания из-за инцидента не нарушены. Принято решение ликвидировать заброшенное помещение. В настоящее время специалисты закладывают строительными материалами проем, соединяющий существующий подвал дома и заброшенное помещение, после чего проведут засыпку песком и утрамбовку, - сообщают «КП-Волгоград» в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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