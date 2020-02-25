2020-02-25T17:05:49+03:00
Происшествия

Огромный провал образовался у дома на севере Волгограда

В Тракторозаводском районе из-за просадки грунта разверзлась бездна под жилым зданием [фото]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Иномарка зависла над пропастью во дворе дома. Фото: Дмитрий СЕРГЕЕВИномарка зависла над пропастью во дворе дома. Фото: Дмитрий СЕРГЕЕВ
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Огромный провал образовался у стены жилого дома в Тракторозаводском районе Волгограда. Асфальт в буквальном смысле ушел под землю. Яма размером пять на десять метров, обрушившаяся в нее вентиляционная труба, зависшая над пропастью разбитая иномарка – картинка словно из фильма про конец света. В таком состоянии бездна на улице Дзержинского, 3, находится уже четвертый день. За это время яма стала еще больше и глубже из-за прошедшего дождя. В доме расположены не только квартиры, но и мировой суд, филиал соцстраха, магазины FixPrice, Пятерочка и другие.

Битая иномарка стояла здесь давно и лишь чудом не провалилась в пропасть. Фото: Дмитрий СЕРГЕЕВ

Битая иномарка стояла здесь давно и лишь чудом не провалилась в пропасть. Фото: Дмитрий СЕРГЕЕВ

Как рассказали «КП-Волгоград» местные жители, они боятся находиться дома - опасаются, что старое здание тоже не устоит. А хозяин зеленого Chevrolet Lanos просто не знает, как достать из пропасти свою ласточку. Попавшая в ДТП машина стояла на этом месте еще с прошлого года. Обвал продолжает расти. Тем временем управляющая компания зафиксировала обрушение, составила акт и огородила место во дворе ЧП ленточкой. На этом всё.

- Просадка грунта, повлекшая частичное разрушение асфальтобетонного покрытия, произошла на придомовой территории. Для первичной оценки ситуации на место прибыли представители муниципальных служб совместно со специалистами управляющей компании, в зоне ответственности которой находится дом, - прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии.

В подземелье когда-то давно работала прачечная. Фото: Дмитрий СЕРГЕЕВ

В подземелье когда-то давно работала прачечная. Фото: Дмитрий СЕРГЕЕВ

Когда-то давно в подвале 58-летнего дома работал банно-прачечный комбинат. Именно в его помещения и "ушел" асфальт вместе с плитами перекрытия. Здание видимых повреждений не получило. Но не факт. Поэтому как ликвидировать последствия ЧП, еще не придумали.

- Специальная комиссия устанавливает точные причины произошедшего, а также определяет механизмы и сроки восстановительных работ, - рассказали в администрации города.

Контролировать ликвидацию последствий ЧП будет администрация Тракторозаводского района. Но чиновники подчеркивают - территория у дома находится в ведении управляющей компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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