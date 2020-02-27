2020-02-27T17:46:56+03:00
Дом. Семья

Автор популярных романов встретится с волгоградскими читателями в Горьковке

Известный писатель и публицист Александр Лапин расскажет о литературном творчестве и не только
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".
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Как автор находит ярких героев и создает захватывающий сюжет? Где черпает вдохновение? Как собирает материал? Лично спросить об этом писателя удается не часто. Так же как и поделиться с ним своими впечатлениями от прочитанного. У волгоградской аудитории такая возможность есть.

Автор романа-эпопеи «Русский крест», а также книг «Святые грешники» и «Крымский мост» расскажет о своем творчестве и ответит на любые вопросы. Чисто литературной проблематикой беседа не ограничится. Александр Лапин не только успешный писатель, но и известный журналист. Много лет проработал в «Комсомольской правде», а позже создал собственный издательский холдинг, который сегодня работает во многих регионах Центральной России.

Недавно он также выступил инициатором социального проекта «Я верю», главной идеей которого стал духовный поиск - от традиционных мировых религий до эзотерических учений. В течение года читатели присылали истории собственных духовных исканий, из которых и родилась одноименная книга. В этом сборнике обычные люди делятся самым сокровенным - тайнами своей души. И рассказывают о своем пути к Богу. Познакомиться с ним также можно на творческой встрече с писателем.

КСТАТИ

Кстати, книги Александра Лапина можно приобрести в сети книжных магазинов "Кассандра" и розничной сети киосков "Пресса".

СПРАВКА «КП»

Александр Лапин - писатель, публицист, общественный деятель. Многолетний ведущий рубрики «Русский вопрос», посвященной проблемам государствообразующей нации. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации, Национальной премии «Лучшие книги и издательства», Международной литературной премии имени Валентина Пикуля, Большой литературной премии России за 2019 год.

Библиотека имени Горького, ул. Мира, 15, конференц-зал, 4-й этаж.

4 марта в 16.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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