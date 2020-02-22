2020-02-22T17:39:54+03:00
Общество

90 волгоградских школьников приняли в Юнармию

Клятву ребята давали в музее-панораме «Сталинградская битва»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Юнармейцы произнесли торжественную клятву. Фото: АВОЮнармейцы произнесли торжественную клятву. Фото: АВО
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В канун Дня защитника Отечества девяносто волгоградских школьников пополнили ряды Юнармии. Торжественную клятву ребята произнесли в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Здесь же четырем юнармейцам вручили медали Минобороны РФ «За участие в военном параде в День Победы» - кадеты ездили в Керчь в 2019 году.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете образования, науки и молодежной политики, всего на сегодняшний день в регионе более пяти тысяч юнармейцев. 22 февраля пополнили ряды патриотического движения ребята из хутора Лебяжья Поляна, кадетского корпуса имени Недорубова и лицея №5. В церемонии приняла участие вице-губернатор Зина Мержоева.

Вечером 23 февраля 2020 года в Волгограде прогремит артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества. Также в программе мероприятий – рок-фестиваль, рыцарский турнир, концерты, спектакли и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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