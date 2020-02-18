23 февраля 2020 в Волгограде: программа праздничных мероприятий

День защитника Отечества 23 февраля 2020 в Волгограде отметят весьма скромно. Благодаря дополнительному выходному, отдыхать будем три дня. В программе праздничных мероприятий – артиллерийский салют, рыцарский турнир и соревнования по пейнтболу, спектакли, выставки и концерты. Краеведческий музей пригласит на экскурсию по «мужским» местам нашего города. Интерактивные развлечения в праздничный день подготовили и все торговые центры. А вот лыжные склоны и катки, уже практически растаяли. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, где будет все самое интересное в последние выходные февраля 2020 года, куда пойти на праздник с друзьями, с ребенком и всей семьей.

30 ЗАЛПОВ САЛЮТА

Волгоградские артиллеристы уже подготовили орудия для праздничных залпов в честь Дня защитника Отечества. Салют 23 февраля 2020 устроят на нижней террасе Центральной набережной. Палить из пушек времен Великой Отечественной и салютных установок будут с площадки, которая расположена слева от центральной лестницы. Жителей и гостей Волгограда ждет 30 залпов с интервалом в 30 секунд. Начнется салют 23 февраля в 21.00.

В МУЗЕЙ - БЕСПЛАТНО

В День воинской славы России 23 февраля 2020 исторический парк «Россия - Моя история» приглашает волгоградцев на тематические экскурсии, флешмоб и интерактивные площадки. А всех обладателей военного билета пустят на выставки бесплатно – документ нужно предъявить в кассе.

«ЦАРИЦЫН МУЖСКОЙ»

Краеведческий музей приглашает жителей Волгограда 23 февраля 2020 в 15.00 на необычную пешеходную экскурсию - в праздничный день покажут «Царицын мужской». Маршрут начинается у музея, проходит по Центральному району и заканчивается у пожарной каланчи. Во время экскурсии расскажут историю «Сурских бань» и «Жигулевских складов», Царицынского трамвая, кино и цирка, а также о знаменитых людях, простых горожанах, царицынских извозчиках и конокрадах. Запись – т.: (8442) 38-84-39, 38-84-37. Билеты: 250 руб. 6+

РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР

В канун праздника в ТРЦ «Акварель» жителям Волгограда покажут зрелищное спортивное шоу. 22 февраля 2020 с 16.00 до 19.00 в программе - зажигательные танцы, выступления акробатов и черлидеров, бои, а также соревнования по жиму лежа, конкурсы и подарки. А в День защитника Отечества 23 февраля 2020 с 16.00 до 19.00 в торгово-развлекательном центре пройдет настоящий рыцарский турнир. Спортсмены из пяти клубов исторической реконструкции из разных городов сразятся в искусстве средневекового боя в формате 3 на 3. Зрители увидят брутальные железные бои на булавах и мечах.

ПЕЙНТБОЛЬНОЕ СРАЖЕНИЕ

В честь мужского праздника парк-клуб «Бобры» решил провести 23 февраля в 12.00 соревнования по пейнтболу. Море краски и азарта ждут всех желающих. На турнир могут заявиться как уже сформированные команды, так и одиночки – их уже на месте объединят в группы из 10 - 14 человек. Катание на лошадях, на квадроциклах, на ватрушках (если снег не растает), - найдется развлечение по душе и для всей семьи. Участие в турнире (включена экипировка, бронежилет, 200 шаров с краской) – 500 руб. Предварительная запись по телефону (8442) 600-195.

«ДРЕВНЕРУССКИЙ ДРУЖИННИК» и «КРЕПОСТЬ САРЕПТА»

Музей-заповедник «Старая Сарепта» в длинные праздничные выходные приглашает детей и взрослых на тематические программы и обзорные экскурсии по музею-заповеднику. 22 февраля в 11.00 – программа для детей «Древнерусский дружинник». Ребята смогут примерить доспехи и представить себя в роли богатыря. Билеты: 150 руб. (0+). 23 февраля в 13.00 - премьера программы «Крепость Сарепта». Билеты: 150 руб. (6+). А 24 февраля в 15.00 волгоградцев приглашают отметить калмыцкий праздник весны «Цаган Сар». Гости смогут загадать желание, отведать калмыцкий чай-джомба и обучиться народным танцам. Билеты: 400 руб. (6+). Запись - т.: (8442) 67-33-02, 8-927-511-6749.

СУПЕРКИНО В ПЛАНЕТАРИИ

В Волгоградском планетарии (ул. Гагарина, 14, т. (8442) 24-18-72) новинка. Теперь в Звездном зале есть не только аппарат «Большой Цейс», но и проекционная система Fulldome.pro, которая позволяет посмотреть фильмы в совершенно новом формате с обзором 360°. Изображение проецируется сразу на весь купол диаметром 25 метров и вызывает ощущение полного погружения. В праздничный день волгоградцев пригласят заглянуть на Луну, вместе со спутником IBEX отправиться в путешествие по Солнечной системе, а также заглянуть в глубины Вселенной. В программе:

23 февраля в 10.00 – «Возвращение на Луну навсегда». 12+

23 февраля в 14.00 – «В поисках края солнечной системы». 12+

23 февраля в 17.00 – «В глубины Вселенной». 12+

САМАЯ «ВЕСЁЛАЯ» КАРТИНА

Детский день «Кермеса» - самая «веселая» картина!» в Выставочном зале музея Машкова будет посвящен Нидерландам. 23 февраля в 11.00 на примере картин ребятам расскажут о жизни в 17 - 18 веке, научат мастерить кукол-марионеток и подарки к Дню защитника Отечества, а также оформлять фон и декорации для праздника. Билеты: 200 руб., для ребенка – 100. 5+

Театры

«СОЛДАТ ИВАН ЧОНКИН»

Спектакль «Солдат Иван Чонкин» по знаменитому роману-анекдоту Владимира Войновича Заслуженный артист РФ Владимир Бондаренко поставил в жанре театрально-эстрадного представления. Иван Чонкин - это некий архетип советского народного героя. А за искрометным юмором стоят серьезные размышления о людях, которые прошли через горнило войны и восстанавливали страну после нее.

Молодежный театр, Аллея Героев, 4, т.: (8442) 38-17-52, 8-995-407-17-52. Билеты онлайн на сайте molod.theatre.ru. 23 февраля в 18.00. Билеты: от 390 руб. 12+

"Солдат Иван Чонкин". Фото: ВМТ

«ПОРОСЕНОК ЧОК»

Музыкальная сказка расскажет ребятам, что может сделать смелый, смышленый и веселый Поросенок Чок, если его хочет съесть злой, голодный Волк. Вместе со своей мамой Свиньей и друзьями – Зайкой и Ежом он непременно найдет выход. Этот спектакль - о взаимовыручке и дружбе. И о том, что зло обязательно должно быть наказано.

Театр кукол, пр. Ленина, 15. Т.: (8442) 383-383, 8-960-880-68-90. Билеты онлайн на puppetvlg.ru. 22 февраля в 11.00. 24 марта в 18.00. Билеты: 200 – 400 руб. 3+

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»

Музыкальный театр приглашает волгоградцев на мюзикл «Капитанская дочка» по мотивам романа Пушкина. В нем будут звучать мелодии Максима Дунаевскиого, а пьесу и стихи написал известный режиссер и драматург Марк Розовский. Судьба молодых влюбленных Петра Гринева и Марии Мироновой и история их любви показана на фоне «русского бунта бессмысленного и беспощадного».

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4, т. (8442) 38-30-68. Билеты онлайн на сайте muzteatr.vlg.ru. 23 февраля в 17.00. Билеты: от 350 до 700 руб. 12+

Концерты

«ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ!»

На праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, приглашает Волгоградская филармония. В программе прозвучат нестареющие народные и эстрадные песни о Родине, о любви и о гордости за свою страну в исполнении солистов филармонии, ансамблей «Фолк-экспресс», «Царица» и «Лазоревый цветок».

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru. 21 февраля в 18.30. Билеты: 200 – 600 руб. 6+

«НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК»

В программе концерта к Дню защитника Отечества с участием эстрадного оркестра и солистов Волгоградконцерта прозвучат лучшие песни из репертуара примадонны советской и российской эстрады Аллы Пугачевой. В исполнении Александры Соловьевой, Юлии Большаковой, Натальи Долгалевой, TALI и Даниила Зарипова Волгоградцы услышат «Прости, поверь», «Любовь, похожая на сон», «Две звезды» и, конечно, песню «Настоящий полковник», которая дала название tribute-коллекции.

ДК «Профсоюзов», пр. Ленина, 4, т. (8442) 50-50-09. 21 февраля в 18.30. Билеты: 200 – 400 руб. 6+

«МЫ СЛАВУ МУЖЕСТВУ ПОЕМ»

В камерном зале Царицынской оперы устроят настоящий праздник для настоящих мужчин и их близких. В исполнении солистов театра прозвучат лучшие композиции.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т. (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru. 23 февраля в 17.00. Билеты: 250 – 300 руб. 6+

«СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ»

В Казачьем театре защитникам страны посвятят концерт «Служить Отчизне». Это будет авторская программа потомственного военного Андрея Зуева. В праздничный вечер волгоградцы услышат лучшее и любимое, а еще им подарят премьеру песни.

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68. Билеты онлайн на сайте kazachiy-theatre.ru. 21 февраля в 19.00. Билеты: 200 – 300 руб. 12+

Выставки

«ЭРМИТАЖ. 255»

Более 11 тысяч человек пришли посмотреть на картины из Эрмитажа, выставленные в Выставочном зале музея Машкова на Чуйкова, 37. И интерес к подлинным шедеврам западноевропейского искусства «Эрмитаж. 255 лет» не ослабевает. Поэтому музей решил не только продлить работу выставки до 22 апреля 2020 года, но и дополнить экспозицию шедеврами русского искусства XVIII - XIX веков.