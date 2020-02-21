2020-02-21T17:14:25+03:00
Общество

Салют 23 февраля 2020 в Волгограде: когда начнется и где смотреть

Артиллерийский салют в День защитника Отечества 23 февраля 2020 в Волгограде можно посмотреть на Центральной набережной
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В честь Дня защитника Отечества прогремит 30 залпов салюта.В честь Дня защитника Отечества прогремит 30 залпов салюта.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В День защитника Отечества праздничные салюты прогремят в семи городах Южного военного округа. 23 февраля 2020 года артиллеристы сделают по 30 праздничных залпов в Волгограде, Астрахани, Ростове-на-Дону, Севастополе, Ставрополе, Владикавказе и в Новороссийске. Волгоградские артиллеристы уже подготовили орудия. Салют 23 февраля 2020 начнется в 21.00 по местному времени на нижней террасе набережной 62-й Армии – Центральной набережной Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа, палить из пушек времен Великой Отечественной и салютных установок будут с площадки, которая расположена слева от центральной лестницы. Жителей и гостей Волгограда ждет салют из тридцати залпов с 30-секундным интервалом между ними. Задействуют около полусотни военнослужащих и 12 дивизионных 76-мм пушек ЗИС-3.

Посмотреть салют 23 февраля 2020 в Волгограде можно будет как с центральной лестницы, так и с любого места на верхней и нижней террасе Центральной набережной.

Куда пойти в Волгограде 23 февраля и где отметить День защитника Отечества: рок-фест, пейнтбол, театры, концерты и рыцарский турнир [досуг, афиша, программа праздника]

ИСТОЧНИК KP.RU

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