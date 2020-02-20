В Волгограде два чиновника Росалкогольрегулирования получили сроки

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:54:22+03:00

Начальнику дали 1,5 года тюрьмы, а его подчиненному 3,3 год

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Два бывших сотрудника Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в Волгоградской области получили реальные сроки за взятки и фальсификации документов. Экс-замначальника, а также главный специалист-эксперт в ходе проверки выявили у одной фирмы нарушение, а именно три тысячи литров «левого» алкоголя. По закону они были обязаны выписать ему 300-тысячный штраф, но поступили иначе и попросили взятку в размере 100 тысяч рублей. За эту сумму они закрыли глаза на неучтенное спиртное.

- Получив требуемую сумму, он сфальсифицировал протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, не указав в нем о наличии на складе «неучтенки». Официальный документ подписал его непосредственный руководитель, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Начальнику дали 1,5 года тюрьмы, а его подчиненному 3, 3 года колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU