2019-10-11T12:54:57+03:00
Происшествия

В Волгограде за взятку судят чиновника Росалкогольрегулирования

Сотрудник и его начальник не замечали «левый» алкоголь и фальсифицировали протоколы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Тысячи литров спиртного пропустили без документов.Тысячи литров спиртного пропустили без документов.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгограде под суд идут два чиновника Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Специалиста-эксперта госоргана обвиняют в получении взятки в значительном размере за то, что он не замечал в местах проверок «левый» алкоголь. Также ему и его начальнику инкриминируют «фальсификацию доказательств».

Как установили следователи, осенью 2018 года при проверке на складе одной фирмы инспектор нашел три тысячи литров неучтенного алкоголя. Причем спиртное было без сопроводительных документов. Штраф за такое нарушение - до 300 тысяч рублей. Плюс конфискация товара. А чиновник предложил коммерсанту всего за 100 тысяч рублей «закрыть глаза» на это безобразие. Тот согласился, в итоге в протоколе данных о «неучтенке» не оказалось. Документ сотрудник Росалкогольрегулирования подписал у своего непосредственного руководителя, который тоже пойдет под суд.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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