Финская группа Bomfunk MC’s споет легендарную песню Freestyler на ParkSeason Fest – 2020

20 Февр. 2020

В 2000-х сингл «Freestyler» возглавлял все европейские чарты. Эта песня звучала из всех магнитофонов и в России. Спустя два десятка лет зажигательный трек от финской группы «Bomfunk MC’s», который когда-то свел с ума молодежь и влюбил ее в танцы, зазвучит по-новому. Кто-то услышит ее впервые, а у кого-то в памяти вплывут школьные дискотеки. Именно банда «Bomfunk MC’s» стала «секретной» иностранной группой, приглашенной 15 августа на крупнейший международный музыкальный фестиваль ParkSeason Fest, который пройдет в Волгограде. Об этом "КП-Волгоград" сообщили в пресс-службе мэрии.

- Мы заключили контракт с Warner Music на эксклюзивное выступление группы в России. Так что всех поклонников Bomfunk MC’s приглашаю в Волгоград на наш фестиваль, чтобы увидеть и услышать кумиров юности в живом исполнении, – рассказал руководитель оргкомитета ParkSeason Fest Денис Цуканов.

«Мы в настоящем предвкушении, что снова окажемся в России! Наши концерты 15 лет назад были потрясающими, но на этот раз будет еще круче, мы вас впечатлим. Увидимся со всеми 15 августа в Волгограде!» - передают своим фанатам музыканты.

Со сцены прозвучат известные хиты Freestyler, Uprocking Beats, B-Boys & Flygirls, Rocking, Live Your Life, Back To Back, Other Emcee’s, Super Electric.

Фестиваль соберет десятки тысяч любителей хорошей музыки на стадионе «Волгоград Арена» и Центрального парка культуры и отдыха. Напомним, в город-герой приедут Илья Лагутенко и группа «Мумий Тролль», зарубежная команда «Guano Apes», Элджей, Ольга Бузова, Миша Марвин (Black Star), «Каспийский груз», Bad Balance, KREC, «Кис-Кис» и другие. Всего более 30 команд и исполнителей.

ИСТОЧНИК KP.RU