2020-02-17T14:14:15+03:00
Общество

Вице-губернатора Бекова заменит Наталья Стрельцова

Назначен временно исполняющий полномочия председателя комитета промышленности и торговли Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Наталья Стрельцова. Фото: ВолГУ.Наталья Стрельцова. Фото: ВолГУ.
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Отправленного в отставку Романа Бекова в администрации Волгоградской области заменит его заместитель Наталья Стрельцова. Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, должность заместителя губернатора остается вакантной. Стрельцова назначена временно осуществляющим полномочия председателя регионального комитета промышленности и торговли.

До этого Наталья Валерьевна была начальником управления развития отраслей промышленности профильного комитета и занималась промышленной политикой, развитием новых направлений и расширением производства. Сфера ее научных интересов – стратегический менеджмент и маркетинг территорий.

Как сообщает «КП-Волгоград», Наталья Стрельцова выпускница волгоградского политеха, преподает в ВолГУ. В 2015 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Совершенствование инновационной деятельности предприятий в условиях государственной политики импортозамещения». Проходила стажировку в США по курсу «Эффективная организация производственной деятельности». Работала в проекте «Волгоградское качество» и в Совете директоров Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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